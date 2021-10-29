Кровь из глаз: кто-то пожертвовал классическим BMW 8-й серии, чтобы построить этого уродца

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Первому поколению BMW 8-Series уже больше трех десятилетий, но оно остается прекрасным образцом автомобильного дизайна. Однако владелец из Германии, похоже, не согласился с этим, и взял дело в свои руки, превратив роскошное купе в уникальный нестандартный автомобиль с сомнительным видом.
На онлайн-аукционеeBay выставлено на продажу купе BMW 8 серии, пережившее необычные доработки. Спорткару изменили очертания передней части и кормы, задействовав для этого запчасти от заметно более доступных моделей. В итоге винтажным обликом машина теперь чем-то напоминает послевоенные модели Jaguar. Купе с пятилитровым V12 и механической коробкой оценено в 12 999 евро (1,05 миллиона рублей).
Переднюю часть BMW 8 серии изменили за счёт установки головной оптики от Fiat Barchetta и отказа от фирменной решётки радиатора. Кроме того, купе, судя по фото, обзавелось иными передними крыльями и альтернативным капотом.
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Самой заметной доработкой кормы стали задние фонари от хэтчбека BMW 3 серии в кузове E36, для которых также пришлось видоизменять крылья. В салоне спорткара применены новые кресла с развитой боковой поддержкой и рулевое колесо Momo.
Продавец утверждает, что все доработки были проведены предыдущим владельцем, причём большая часть из них (кроме фонарей и руля) легализована. Базируется необычная самоделка на BMW 850i выпуска 1993 года с 12-цилиндровым мотором мощностью 300 л.с. В описании автомобиля указана автоматическая коробка передач, однако на фото можно увидеть рычаг «механики» с круглым набалдашником. Автомобиль, по словам продавца, способен заводиться и перемещаться, хотя кузов купе требует небольшого ремонта.
Пробег автомобиля составляет 135 тысяч километров.
Пробег автомобиля составляет 135 тысяч километров.
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