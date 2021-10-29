Кровь из глаз: кто-то пожертвовал классическим BMW 8-й серии, чтобы построить этого уродца

Продавец утверждает, что все доработки были проведены предыдущим владельцем, причём большая часть из них (кроме фонарей и руля) легализована. Базируется необычная самоделка на BMW 850i выпуска 1993 года с 12-цилиндровым мотором мощностью 300 л.с. В описании автомобиля указана автомати­ческая коробка передач, однако на фото можно увидеть рычаг «механики» с круглым набалдашником. Автомобиль, по словам продавца, способен заводиться и перемещаться, хотя кузов купе требует небольшого ремонта.



Пробег автомобиля составляет 135 тысяч километров.