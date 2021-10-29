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Кровь из глаз: кто-то пожертвовал классическим BMW 8-й серии, чтобы построить этого уродца

Кровь из глаз: кто-то пожертвовал классическим BMW 8-й серии, чтобы построить этого уродца (10 фото)

Автор:
29 октября 2021 14:50
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   авто   автодизайн   автомир   автомобили   найдено на ebay   тюнинг   
602
10
Первому поколению BMW 8-Series уже больше трех десятилетий, но оно остается прекрасным образцом автомобильного дизайна. Однако владелец из Германии, похоже, не согласился с этим, и взял дело в свои руки, превратив роскошное купе в уникальный нестандартный автомобиль с сомнительным видом.
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Метки: BMW   авто   автодизайн   автомир   автомобили   найдено на ebay   тюнинг   
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4  комментария
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10k
Лехахуторской 51 минуту назад
Купи и будут у тебя памятник.
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Олег 15 минут назад
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310
Pterocactus 24 минуты назад
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9k
kaboza Полчаса назад
ну тогда имхо решетка радиатора похожа на мицуока орочи, а выпускную у хохлов подсмотрел и доработал, вообщем гоблин, машину изуродовал.
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