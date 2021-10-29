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На пешеходном переходе в Новосибирске автомобиль сбил маму с дочкой

На пешеходном переходе в Новосибирске автомобиль сбил маму с дочкой (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2021 13:08
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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34-летний водитель Nissan Sunny сбил маму, которая переводила дочь по нерегулируемому пешеходному переходу через улицу Сибиряков-Гвардейцев.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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9  комментариев
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8k
Alex Djeff Час назад
Через 6 полос и трамвайные пути нерегулируемый пешеходный переход! Ну да, так же проще, не надо со светофорами заморачиваться, а для пешеходов игра в русскую рулетку... Жду комментов типа "я же всегда притормаживаю если две полосы стоят".
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23k
Юрьевич Час назад
Вот дура, и ребёнка под машину затащила! А по сторонам посмотреть и убедиться что тебя пропускают!!!

Водитель 100% виновен, но разве этой дуре от этого станет легче?

PS Как ни странно, но с момента как пешеходы получили приоритет на пешеходном переходе, количество ДТП значительно увеличилось. Пешеходы перестали смотреть по сторонам и стали попадать под колёса водителей-нарушителей. Яркий пример того, что не стоит не думая тащить к себе все европейские правила.
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9k
ScorpionDS Час назад
Очередной баран, два ряда машин стоят на пешеходном переходе, а этот едет не сбавляя скорости ...
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13k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
У мамаши совсем нет чувства самосохранения. Бегом навстречу смерти.
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