На пешеходном переходе в Новосибирске автомобиль сбил маму с дочкой

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34-летний водитель Nissan Sunny сбил маму, которая переводила дочь по нерегулируемому пешеходному переходу через улицу Сибиряков-Гвардейцев.
Девочка 2012 года рождения получила травму руки и ушибы. У мамы ребенка перелом ноги и сотрясение головного мозга.
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Водитель 100% виновен, но разве этой дуре от этого станет легче?
PS Как ни странно, но с момента как пешеходы получили приоритет на пешеходном переходе, количество ДТП значительно увеличилось. Пешеходы перестали смотреть по сторонам и стали попадать под колёса водителей-нарушителей. Яркий пример того, что не стоит не думая тащить к себе все европейские правила.
"Пешеход, помни: ты БЫЛ прав!"
И плевать на то, что ты уже мёртв...