На пешеходном переходе в Новосибирске автомобиль сбил маму с дочкой

Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью

Решила немного срезать: в Волгограде автобус сбил пенсионерку

Залипла в телефон: глупый наезд на пешеходов в Тверской области

Авария дня. В Севастополе на «зебре» водитель сбил девушку

Под Екатеринбургом водитель отвлекся на своего ребенка и сбил чужого

Будто специально выцеливал: наезд на пешехода в Тульской области