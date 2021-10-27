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Когда решил покрасить крыло на своем автомобиле за счет другого

Когда решил покрасить крыло на своем автомобиле за счет другого (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2021 13:51
Сообщество : Аварии
Метки: Mitsubishi   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   учитель на дороге   
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В Кемерово произошло довольно странное ДТП. Случайно ли оно? Водитель «Митсубиши» резко ускорился, когда увидел перед собой перестраювающуюся «Шкоду».

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Метки: Mitsubishi   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   учитель на дороге   
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8  комментариев
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4k
Максим 3 часа назад
Учитывая, что руль вывернул в сторону перестраивающейся машины, мне кажется, что удар был преднамеренным. Только сомневаюсь, что будут разбираться.
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19k
BiZ Полчаса назад
у него в детском саду конфетку отбирали часто. до сих пор обижен.
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65k
Viktor 46 минут назад
У нас в массиве есть выезд один на улицу, довольно стрёмный (узкий), но зато самый короткий. Встретятся иногда два барана и давай письками меряться, поэтому я не люблю там выезжать, но недавно рискнул здоровьем и нарвался на крутую тачку - ну думаю, сейчас что-то будет! Нет, тот водила, пропуская меня, моментально дал задним ходом, залез на бордюр, да ещё улыбнулся. Всё, мир перевернулся, соображаю. А потом смотрю - номера-то немецкие! Так вот это называется культура вождения, здесь тоже культура, только наоборот! (Пардон за многа букаф)
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529
Мы Ул 2 часа назад
Петух прульный.
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12k
Вася 3 часа назад
чистая подстава, ускорился , руль влево на пересечение, поворотник не включил, рег молоток, мышубыши или ктотам правам байбай
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