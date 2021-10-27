Когда решил покрасить крыло на своем автомобиле за счет другого

936
1
1
В Кемерово произошло довольно странное ДТП. Случайно ли оно? Водитель «Митсубиши» резко ускорился, когда увидел перед собой перестраювающуюся «Шкоду».
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Столкновение с автобусом в Мурманске
- Авария дня. Столкновение спортивного Mitsubishi с мусоровозом
- Авария дня. Водитель фуры устроил смертельное ДТП
- Авария дня. Дорожный "учитель" спровоцировал серьезное ДТП в Анапе
- Авария дня. В Орле водитель Mitsubishi погиб после столкновения с маршруткой
24
Понравилось24
Новости партнёров