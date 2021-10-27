«Вы на моё место встали. Это купленная земля», — парковочные войны из Архангельска

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Водитель автомобиля с регистратором припалковался на Новгородском проспекте у края проезжей части, вскоре к нему подошла женщина и попросила переставить машину.
12.2. Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. Двухколесные транспортные средства без бокового прицепа допускается ставить в два ряда.
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Это как?
1. "Купленной, земля за красной линией, априори быть не может. (а проезжая часть всегда за красной линией) Часть тротуара может быть в аренде. (например, что бы вынести туда ступени)
2. Рег припарковался и частично влез на тротуар. А парковка на на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, "разрешается только легковым автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам в местах, обозначенных знаком 6.4 с одной из табличек 8.4.7, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.6 8.6.9."
Знак есть? Нет? тогда нах. И нефиг стенать.
Слева на фото козырек, по нему можно и прикинуть где стоит регистратор.