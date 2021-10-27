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«Вы на моё место встали. Это купленная земля», — парковочные войны из Архангельска

«Вы на моё место встали. Это купленная земля», — парковочные войны из Архангельска (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2021 10:38
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   женщина за рулем   конфликт   конфликт на дороге   парковка   
785
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Водитель автомобиля с регистратором припалковался на Новгородском проспекте у края проезжей части, вскоре к нему подошла женщина и попросила переставить машину.

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Метки: авто   автомир   автомобили   женщина за рулем   конфликт   конфликт на дороге   парковка   
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17  комментариев
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861
Довер Иванович 2 часа назад
Все мужик хана тебе она тебе сфоткала.
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4k
Михаил 19 минут назад
я тоже нарушаю, но вы то больше))! идиотка))
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723
poбт Полчаса назад
запаркован как боженька

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145
Киса Кацман 45 минут назад
ПРИПАЛКОВАЛСЯ???
Это как?
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11k
ЕвгенийДончак 56 минут назад
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57k
pynh 56 минут назад
Рег-долбоящер прибежал с минусометом?
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2k
Nyash 57 минут назад
попал мужик! она тебя сфоткала!
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10k
Lev Asriev Час назад
Эти "лендлорды", конечно начинают уже выбешивать. "Ты встал на мое место, это моя земля!" Я в таких случаях обычно отвечаю, что твоя земля, будет у тебя на кладбище, максимум 2 на 1 метр, да и то, если детки разжидятся а не спалят в крематории. Как правило действует, заставляет, видимо, задуматься)
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4k
Sabay Час назад
оба уйней маются.
1. "Купленной, земля за красной линией, априори быть не может. (а проезжая часть всегда за красной линией) Часть тротуара может быть в аренде. (например, что бы вынести туда ступени)
2. Рег припарковался и частично влез на тротуар. А парковка на на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, "разрешается только легковым автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам в местах, обозначенных знаком 6.4 с одной из табличек 8.4.7, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.6 8.6.9."
Знак есть? Нет? тогда нах. И нефиг стенать.
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57k
pynh Час назад
"припалковался на Новгородском проспекте у края проезжей части" - звездобол! рег на тротуаре стоит ) гугл не даст соврать.

Слева на фото козырек, по нему можно и прикинуть где стоит регистратор.

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985
сеньор Леонсио Час назад
Держите нас в курсе развития событий!
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12k
Алекс Час назад
Рег долпоеп не меньший...
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221
Максим Максимов Час назад
у бабы острое о3,143динение на почве хронического недо@6@ния
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47
USA 2 часа назад
Два дебила
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