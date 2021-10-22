Chevrolet Corvette — первый американский спорткар: от провала до громкого триумфа

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Сегодня представить марку Шевроле без Corvette попросту невозможно. В момент появления этот спорткар произвел неизгладимое впечатление на американских обывателей. Он был скроен по европейским, нежели американским лекалам, имел необычный внешний вид и передовую конструкцию. Казалось, что Corvette обречен на триумф, однако путь к успеху оказался не из простых.
В начале 1950-х американская автопромышленность представляла собой мощную и богатую отрасль. Автопроизводители выпускали миллионы легковых автомобилей, но их основной типаж сводился к полноразмерным седанам, купе или кабриолетам. При этом в стране постепенно началась сформировываться прослойка автолюбителей предпочитавших легкие спортивные двухдверные автомобили. Пионерами этого движения стали ветераны Второй мировой, которые в немалом количестве завезли на родину европейские спорткары, по типу Triumph TR, MG, Austin Healey и др. На тенденцию обратил внимание легендарный стилист и руководитель дизайнерской секции GM — Харли Эрл. Именно он оценив перспективы, убедил руководство начать разработку компактного, чисто американского, спортивного автомобиля.
Triumph TR 2
Работы по секретному проекту, получившего говорящее наименование «Project Opel», стартовали в конце 1951 года. Помимо самого Харли Эрла к проекту подключились талантливый инженер Эдвард Коул, а также промышленный дизайнер и по совместительству исполнительный директор Шевроле — Роберт Маклин. Изначально предполагалось, что будущий Corvette будет находиться в среднем ценовом сегменте, и дабы удешевить конструкцию, разработчики по максимуму использовали узлы и агрегаты от серийных машин Chevrolet. Впрочем, по итогу автомобиль это не удешевило, зато сильно ускорило разработку.
В то время у Шевроле никаких мощных, а уж тем более спортивных моторов не имелось. Пришлось использовать старый добрый 6-цилиндровый Blue Flame объемом 3,9 л. Инженеры слегка подняли степень сжатия и установили три карбюратора Carter, в результате чего мощность двигателя удалось увеличить до 150 л.с. Опять же за неимением подходящей «механики», в пару к мотору определили двухступенчатую, крайне неспешную, автоматическую коробку Powerglide. Для лучшей развесовки, двигатель и КПП были смещены немного назад, отчего на переднюю ось приходилось 53% от общей массы автомобиля. В основе новой машины лежала лонжеронная рама с X-образной поперечиной. Подвески по тем временам типичные: спереди пружинная на двойных поперечных рычагах, сзади зависимая рессорная. Тормоза также были без откровений — барабанные, но с гидравлическим усилителем.
На машинах первой серии интерьер имел исключительно красное цветовое оформление
Зато над внешним видом Харли Эрл поработал на славу. Он предложил изготовить кузов полностью из стеклопластика. Прогрессивная по тем временам технология позволила сделать кузов легким и при этом достаточно прочным. Дизайн также не подкачал. Chevrolet Corvette имел приземистый силуэт с вытянутым капотом и плавные, округлые формы. На переднем фасаде красовалась относительно небольшая с вертикальными «зазубринами» фальшрадиаторная решетка радиатора. По бокам от нее, по европейской гоночной моде, располагались утопленные в крылья фары, покрытые защитной решеткой. Одним из первых в американской индустрии, Corvette примерил панорамное ветровое стекло. В целом внешний вид автомобиля представлял собой некую квинтэссенцию американской и европейской дизайнерской моды тех лет.
Первый Corvette был выпущен 30 июня 1953 года
Chevrolet Corvette C1 дебютировал на выставке Motorama, что проходила в Нью-Йорке в январе 1953 года. На посетителей стильная двухдверка произвела неизгладимое впечатление. Заказы пошли один за другим, и в том же году большие боссы приняли решение о серийном производстве модели. Спустя полгода, 30 июня 1953 года, первая из машин собранная практически вручную покинула завод в городе Флинт штата Мичиган. Уже к концу года собрали ровно 300 автомобилей — все в белом кузове и красным салоном.
Вообще машины первых серий качеством не славились, владельцы жаловались на плохую подгонку кузовных панелей и низкое качество отделки салона. И это при том, что Corvette первого поколения стоил довольно дорого — 3490 долларов. Впрочем, это было не главной проблемой первого американского спорткара. Вопреки внешности Chevrolet Corvette C1 имел крайне посредственную динамику. От 0 до 96 км/ч он разгонялся за 11,2 секунды, а максимальная скорость не превышала 170 км/ч. На следующий год удалось реализовать всего 2863 автомобилей из 3640 построенных, а ведь план продаж на 1954 год включал в себя никак не меньше 10 тысячи машин. Все шло к закрытию проекта.
Вообще машины первых серий качеством не славились, владельцы жаловались на плохую подгонку кузовных панелей и низкое качество отделки салона. И это при том, что Corvette первого поколения стоил довольно дорого — 3490 долларов. Впрочем, это было не главной проблемой первого американского спорткара. Вопреки внешности Chevrolet Corvette C1 имел крайне посредственную динамику. От 0 до 96 км/ч он разгонялся за 11,2 секунды, а максимальная скорость не превышала 170 км/ч. На следующий год удалось реализовать всего 2863 автомобилей из 3640 построенных, а ведь план продаж на 1954 год включал в себя никак не меньше 10 тысячи машин. Все шло к закрытию проекта.
Corvette C1 1955 года
Однако в дело вмешался известный спортсмен, а по совместительству технический консультант GM — Жора Аркус-Дантов. Он предложил установить на Корвет перспективный «малоблочный» V8 объемом 4,34 л и мощностью 195 л.с. Кроме того в индустрии курсировали слухи о том, что Ford готовит компактную спортивную двухдверку с двигателем V8. Прикинув, что без Corvette побороться в новом сегменте с Ford не получится, большие боссы приняли решение машину с производства не снимать, а напротив — спешно дорабатывать и улучшать.
После дебюта в 1955 году Corvette C1 с двигателем V8 и трехступенчатой механической коробкой передач, дела постепенно пошли на лад. В следующем году автомобиль претерпел небольшой рестайлинг — изменилось оформление передка и кормы, а на боковинах появилась характерная впадина в форме вытянутой параболы. В технической части машина изменилась не сильно — шестицилиндровый мотор был отправлен в отставку, а мощность V8 довели до 210-240 л.с.
После дебюта в 1955 году Corvette C1 с двигателем V8 и трехступенчатой механической коробкой передач, дела постепенно пошли на лад. В следующем году автомобиль претерпел небольшой рестайлинг — изменилось оформление передка и кормы, а на боковинах появилась характерная впадина в форме вытянутой параболы. В технической части машина изменилась не сильно — шестицилиндровый мотор был отправлен в отставку, а мощность V8 довели до 210-240 л.с.
Долгожданный двигатель V8 преобразил машину
В 1957 году установили 4-ступенчатую механическую коробку передач и новый двигатель V8 с распределенным впрыском топлива, объемом 4,6 л и мощностью 285 л.с. После этого в глазах покупателей Chevrolet Corvette C1 заиграл новыми красками. Продажи тут же подскочили, и в том же году GM удалось продать 6639 машин. Еще не так много как у основного конкурента Ford Thunderbird, но тоже весьма прилично. Следующим годом модель вновь преобразилась внешне. По последней моде, вместо двух, появилась четырехфарная головная оптика. Бока и корма стали более рельефными, а на капоте появились эффектные воздухозаборники. Точнее их имитация, на самом деле капот никаких отверстий не имел. Впрочем, смотрелось это великолепно и народ продолжил скупать Корветы словно горячие чебуреки — в 1958 году продали 9670 автомобилей.
Corvette образца 1958 года получил наиболее эффектный дизайн с четырехфарной головной оптикой
Конец производственного цикла Chevrolet Corvette C1 пришелся на начало 1960-х. В 1962 году покупатель уже мог заказать автомобиль с новым двигателем объемом 5,4 л и мощностью 360 л.с. Наконец-то у Шевроле получился настоящий спортивный автомобиль, способный от 0 до 96 км/ч разогнаться всего за 6 секунд. Corvette был одним из самых быстрых автомобилей в мире, а в США так и вовсе получил культовый статус. Общий тираж Chevrolet Corvette C1 составил 69015 единиц.
Вот так неудачный по началу автомобиль, превратился в один из самых грандиозных успехов корпорации GM.
Вот так неудачный по началу автомобиль, превратился в один из самых грандиозных успехов корпорации GM.
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