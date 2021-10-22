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Chevrolet Corvette — первый американский спорткар: от провала до громкого триумфа

Chevrolet Corvette — первый американский спорткар: от провала до громкого триумфа (9 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2021 09:14
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet   Chevrolet Corvette   Corvette   авто   автомир   автомобили   
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Сегодня представить марку Шевроле без Corvette попросту невозможно. В момент появления этот спорткар произвел неизгладимое впечатление на американских обывателей. Он был скроен по европейским, нежели американским лекалам, имел необычный внешний вид и передовую конструкцию. Казалось, что Corvette обречен на триумф, однако путь к успеху оказался не из простых.

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Метки: Chevrolet   Chevrolet Corvette   Corvette   авто   автомир   автомобили   
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4  комментария
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42
Pabl V. S. 2 часа назад
а нынешний, новый корвет чудо как хорош. чисто феррари
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60
dacent 46 минут назад
А почему на 4 фотке радиатор сбоку?
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5k
newegg Час назад
Chevy Corvette Stingray Getting Electric AWD Option In 2023
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1k
Максим Алтадуков 2 часа назад
8 поколенй
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