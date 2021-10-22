Chevrolet Corvette — первый американский спорткар: от провала до громкого триумфа

Chevrolet Corvette C1 дебютировал на выставке Motorama, что проходила в Нью-Йорке в январе 1953 года. На посетителей стильная двухдверка произвела неизгладимое впечатление. Заказы пошли один за другим, и в том же году большие боссы приняли решение о серийном производстве модели. Спустя полгода, 30 июня 1953 года, первая из машин собранная практически вручную покинула завод в городе Флинт штата Мичиган. Уже к концу года собрали ровно 300 автомобилей — все в белом кузове и красным салоном.



Вообще машины первых серий качеством не славились, владельцы жаловались на плохую подгонку кузовных панелей и низкое качество отделки салона. И это при том, что Corvette первого поколения стоил довольно дорого — 3490 долларов. Впрочем, это было не главной проблемой первого американского спорткара. Вопреки внешности Chevrolet Corvette C1 имел крайне посредственную динамику. От 0 до 96 км/ч он разгонялся за 11,2 секунды, а максимальная скорость не превышала 170 км/ч. На следующий год удалось реализовать всего 2863 автомобилей из 3640 построенных, а ведь план продаж на 1954 год включал в себя никак не меньше 10 тысячи машин. Все шло к закрытию проекта.