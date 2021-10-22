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От телеги с пропеллером до самолёта без крыльев: пять любопытных машин с винтом вместо трансмиссии

От телеги с пропеллером до самолёта без крыльев: пять любопытных машин с винтом вместо трансмиссии (14 фото)

Автор:
22 октября 2021 08:55
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   
236
14
На заре автомобилестроения, когда дорожный трафик был невелик, а трансмиссии далеки от совершенства, конструкторы всерьёз присматривались к идее создания машин, ехавших за счет воздушной тяги. Таких себе «Карлсонов» на колёсах.
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Метки: авто   автомир   автомобили   
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4  комментария
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12k
Анатолий Соколов 55 минут назад
в СССР к микроавтобусу пропеллер приделывали ... с лыжами ...
аэросани Ка-30 ...
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3k
Горожанин 21 минуту назад
Причем здесь термин "трансмиссия"? Автор, похоже, не понимает значения этого слова.
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41
Pabl V. S. 49 минут назад
Жесть. И вся эта херота гудит, жужжит, выносит тебе перепонки, дует в харю и норовит отсечь башку. Всё по честному, всё из дерева, кожи и меди, никакого пластикового хрома и бортового компьютера. А ты такой в кожаных крагах и очках, мужественный как чак норрис, рулишь, исполненный сознанием причастности к становлению эры автомобилизма на стыке с воздухоплаванием, и делаешь вид, что не замечаешь восторженных взглядов всех этих прелестных барышень
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5k
Заур 54 минуты назад
У хипстера еще мангал на борту.
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