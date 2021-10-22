От телеги с пропеллером до самолёта без крыльев: пять любопытных машин с винтом вместо трансмиссии

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На заре автомобилестроения, когда дорожный трафик был невелик, а трансмиссии далеки от совершенства, конструкторы всерьёз присматривались к идее создания машин, ехавших за счет воздушной тяги. Таких себе «Карлсонов» на колёсах.
Принцип работы, думаю, подробно разъяснять не нужно, двигатель соединялся напрямую с воздушным винтом, по типу ранних самолётов, скорость регулировалась оборотами мотора. Но даже у таких простых машин было множество отличий.
Одна из первых машин, память о которой сохранилась в виде парочки фотографий, датированных 1911 годом, называлась ABC propellor car.
Одна из первых машин, память о которой сохранилась в виде парочки фотографий, датированных 1911 годом, называлась ABC propellor car.
Автомобиль представлял собой по сути деревянную телегу, с установленным на неё довольно мощным авиамотором, и главным назначением всей этой затеи была проверка работы двигателя, устранение конструктивных недочётов перед установкой его на самолёт.
Кроме мотора, разработанного инженером Лэнгом, ничего интересного здесь нет. Восьмицилиндровый, четырёхтактный, V-образный с водяным охлаждением, мощностью около 70 лошадиных сил. Машина успешно совершила несколько поездок из Саутгемптона в Бруклендс, дальнейшие испытания мотора проходили уже на самолёте.
Фотография этой телеги с пропеллером периодически встречается в соцсетях. Её тоже построили для исследовательских задач, для испытания воздушного винта с изменяемым шагом лопастей.
Кроме мотора, разработанного инженером Лэнгом, ничего интересного здесь нет. Восьмицилиндровый, четырёхтактный, V-образный с водяным охлаждением, мощностью около 70 лошадиных сил. Машина успешно совершила несколько поездок из Саутгемптона в Бруклендс, дальнейшие испытания мотора проходили уже на самолёте.
Фотография этой телеги с пропеллером периодически встречается в соцсетях. Её тоже построили для исследовательских задач, для испытания воздушного винта с изменяемым шагом лопастей.
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Любителям авиации возможно знаком этот двухлопастной Paragon Propeller, созданный инженером Спенсером Хитом. Вот именно так проводились его первые испытания.
Двигатель установленный на телеге, похоже от Испано-Сьюизы, а в качестве тормозов служат два деревянных бруса, упирающихся в колёсные обода. Даже примитивных барабанов с механическим приводом, чем мог похвастаться предыдущий аппарат, здесь нет.
Двигатель установленный на телеге, похоже от Испано-Сьюизы, а в качестве тормозов служат два деревянных бруса, упирающихся в колёсные обода. Даже примитивных барабанов с механическим приводом, чем мог похвастаться предыдущий аппарат, здесь нет.
Обе этих машины до наших дней не сохранились, по понятным причинам, зато парочку других можно увидеть, и даже потрогать. Время от времени их вывозят на ретро-фестивали.
Творение французского инженера Марселя Лейата можно назвать самым коммерчески успешным за всю историю пропеллеромобилей. Leyat Helica собрали аж целых 30 штук, и больше двадцати из них даже умудрились продать.
Творение французского инженера Марселя Лейата можно назвать самым коммерчески успешным за всю историю пропеллеромобилей. Leyat Helica собрали аж целых 30 штук, и больше двадцати из них даже умудрились продать.
Сходство с самолётом здесь не только в пропеллере, сам кузов напоминает тогдашние «летающие этажерки» только без крыльев. Всё просто, Лейат прежде всего был авиаинженером, решившим попробовать себя в автомобилестроении.
Двухместная машина, надо сказать, получилась неплохой. В движение она приводилась 1,1 литровым мотором Anzani мощность 26 л.с., закрытый деревянный кузов весил всего 250 килограмм. Трансмиссия отсутствовала, барабанными тормозами оборудовалась только передняя ось, задняя была рулевой. В 1927 году одна из «Элик» даже установила рекорд скорости, разогнавшись до 171 километра в час. Кажется, приделай к ней крылья, могла бы и взлететь.
До наших дней уцелели две оригинальные «Элики», и еще есть несколько реплик, построенных в разное время.
Оригинальный французский Helicron, созданный в тридцатых годах был утерян, но в США существует максимально точная реплика, сделанная в восьмидесятых по уцелевшим фото и чертежам. Мотор правда, от Ситроен GS.
Оригинальный французский Helicron, созданный в тридцатых годах был утерян, но в США существует максимально точная реплика, сделанная в восьмидесятых по уцелевшим фото и чертежам. Мотор правда, от Ситроен GS.
К концу тридцатых идея пропеллеромобилей для дорог общего пользования сошла на нет, показав множество серьёзных минусов, в то время как обычные механические трансмиссии совершенствовались с каждым днем. Но единичные «Карлсоны» то и дело появлялись даже до семидесятых благодаря рукам и талантам умельцев. Причем, не только зарубежных, но и отечественных.
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Метки: авто автомир автомобили
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