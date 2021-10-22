От телеги с пропеллером до самолёта без крыльев: пять любопытных машин с винтом вместо трансмиссии

Автомобиль представлял собой по сути деревянную телегу, с установленным на неё довольно мощным авиамотором, и главным назначением всей этой затеи была проверка работы двигателя, устранение конструктивных недочётов перед установкой его на самолёт.



Кроме мотора, разработанного инженером Лэнгом, ничего интересного здесь нет. Восьмицилиндровый, четырёхтактный, V-образный с водяным охлаждением, мощностью около 70 лошадиных сил. Машина успешно совершила несколько поездок из Саутгемптона в Бруклендс, дальнейшие испытания мотора проходили уже на самолёте.



Фотография этой телеги с пропеллером периодически встречается в соцсетях. Её тоже построили для исследовательских задач, для испытания воздушного винта с изменяемым шагом лопастей.