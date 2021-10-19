Легковушка оказалась в западне между самосвалом и пикапом

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На Московской кольцевой водитель самосвала КамАЗ при перестроении в левую полосу столкнулся с легковым автомобилем, прижав его к пикапу.
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Но вот не понимаю я таких водителей, как в легковушке.
Ехать длительное время в мёртвой зоне другой (пикапа) машины, это надо быть полным лошпетом.
Как б.л. , он " Не видел легковушку " , если он ее обогнал и подрезал ! Через сплошную !
Нахрен эта дорога нужна, если Фатима там деток показывает в мобилу...)))