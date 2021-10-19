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Легковушка оказалась в западне между самосвалом и пикапом

Легковушка оказалась в западне между самосвалом и пикапом (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2021 12:28
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   мертвая зона   мкад   самосвал   
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На Московской кольцевой водитель самосвала КамАЗ при перестроении в левую полосу столкнулся с легковым автомобилем, прижав его к пикапу.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   мертвая зона   мкад   самосвал   
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12  комментариев
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635
Maxim 20 минут назад
складывается очучение, что намерянно прессовали...
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21k
Inter 56 секунд назад
маневр вообще не понятенм,полоса свободна.. вообще ощущение,мчто они с пикапом в сговоре..
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152
Киса Кацман 10 минут назад
С Камазом всё более-менее понятно. Дебил ещё тот ...
Но вот не понимаю я таких водителей, как в легковушке.
Ехать длительное время в мёртвой зоне другой (пикапа) машины, это надо быть полным лошпетом.
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187
Шурман 12 минут назад
Я так понял он таксисту помог . Ну теперь будет отрабатывать
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452
Ruslan 22 минуты назад
Ну с грузовиком все понятно: мертвая зона + пофиг на разметку... но действия водилы пикапа мягко говоря странные.... вместо того чтобы тормознуть и пропустить весь этот замес, решил почему-то поучавствовать.....
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463
svarog19692007 Полчаса назад
-Необъяснимое ДТП. Водитель самосвала просто не мог не видеть легковушку.-
Как б.л. , он " Не видел легковушку " , если он ее обогнал и подрезал ! Через сплошную !
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4k
Максим 40 минут назад
Ладно, тупой и не увидел автомобиль слева. А сплошную тоже не видел?
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1k
Viktor 41 минуту назад
опять джамшут .
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