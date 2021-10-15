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Американец не послушался совета жены и стал миллионером

Американец не послушался совета жены и стал миллионером (1 фото)

Автор:
15 октября 2021 19:19
Сообщество : Истории из жизни
Метки: авто   американец   выигрыш   джекпот   дом   миллион   предсказание   сон   
2946
1
Кто-то во сне совершает научные открытия, а житель Мичигана увидел свой будущий джекпот.

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Метки: авто   американец   выигрыш   джекпот   дом   миллион   предсказание   сон   
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21  комментарий
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962
Алексей Зубков 2 часа назад
Я все понимаю, только зачем доллары в рубли переводить. Совсем для тупых что ли.
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5k
Андрей Крылов 36 минут назад
Скоотко было случаев. то такое быстро проматывалось? Да очти всегда! Лично янадеюсь, сто мужик рапсорадится таким с умм. а не пополникт отчереные отсёты про сто. сто все деьги протесли сквозь\пальцв за пол годеа
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3k
Leo 41 минуту назад
Был бы умнее- о выигрыше промолчал ...
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4k
Дарвин и аморальная премия 51 минуту назад
Редька,опять настал вечер оху@ительных историй,откуда только ты их берешь? Твой муж,наверное,распиз#дяй еще тот и про@е@бал в азартные игры все деньги,но так ничегои не выиграл
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296
Сигизмунд Лазаревич Час назад
хватит на хреновый дом и дешёвую машину...
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29k
a.fey 2 часа назад
"Первое, что сделал счастливчик, это позвонил «неверующей» супруге."...
Ни хрена он не получит!
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784
Оля Т. 2 часа назад
Деньги в лотерее не берутся из ниоткуда. Если один мужик не послушал жену и выиграл, где-то расстроились много других мужиков, которые тоже жену не послушали. Ну и организаторы лотереи получили свою зарплату.
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150
Шурман 2 часа назад
Я сегодня тоже купил лотерею , сегодня 220 Лямов евро .
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3k
Mimik 3 часа назад
Позвонил супруге.... и послал
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15k
homerchik 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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−38
Алексей Яковлев 3 часа назад
выслушай женщину и сделай наоборот золотое правило.. в любой ситуации
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