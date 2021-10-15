Американец не послушался совета жены и стал миллионером

Американец из штата Мичиган был фанатом различных лотерей. Жена пилила его постоянно за излишнее расточительство. Но он поступал по известному интернациональному правилу: выслушай женщину и сделай наоборот.

Как поведало издание UPI, 32-летний мужчина никогда не был суеверным, но увидел во сне, что ему привалил джекпот, и без сомнений побежал снова за заветным билетом мгновенной лотереи.

Когда начал счищать защитный слой, сердечко забилось. Он понял, что выигрыш будет точно. Хоть и не думал, что столь значительный. Но когда открылась надпись, даже сразу не поверил своим глазам. Миллион долларов! На наши деньги это больше 70 миллионов рубликов. Было чему обрадоваться.

Первое, что сделал счастливчик, это позвонил «неверующей» супруге. А потом сразу начал строить планы, куда потратит нечаянно обретенные «зеленые». Правда, с учетом налога сумма несколько «похудела», но и полученных 634 тысяч долларов (45,2 миллиона рублей) хватило, чтоб стать обладателем нового авто и купить собственный дом.