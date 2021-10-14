В Петербурге водитель «Шкоды» использовал мост в качестве трамплина и пролетел несколько десятков метров

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Известный лихач из Красноярска на автомобиле Skoda Octavia промчал по Санкт-Петербургу и совершил опасный прыжок на Верхнем Лебяжем мосту.
Приземление прошло совсем не по плану. Гонщику с трудом удалось поймать машину, виляя, он выехал на встречную полосу. Видео своего "подвига" он опубликовал в Instagram.
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26-летний парень приехал в северную столицу из Красноярска. В мае 2021 года он уже устраивал гонки без номеров с сотрудниками полиции на скорости свыше 200 км/ч. Тогда лихача лишили прав до 2025 года и приговорили к 15 суткам административного ареста.
Авторский пост
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Поэтому, это риск не только для автомобиля. Наверное, из-за таких пилотов там поставят камеры или бампы.
Надо отпустить и дождаться, когда он кого-нибудь убъёт. Тогда уж и посадить. А пока за что сажать, это же безобидное развлечение!
https://www.fontanka.ru/2021/10/14/70192646/https://www.fontanka.ru/2021/10/14/70192646/
После полёта «Шкоды» полиция 12 октября возбудила уголовное дело по статье 213, часть 2, УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением представителю власти). Задержанный изобличён в совершении этого преступления. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на 7 лет. По данным полиции, он, «используя транспортное средство, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, из хулиганских побуждений, совершил грубое нарушения общественного порядка на проезжей части Дворцовой набережной».
«Оценивая характер вождения, следователи ГУ МВД России пришли к выводу об умышленности действий водителя. С учетом этого автомобиль был квалифицирован как орудие преступления, и в отношении неустановленного «лихача» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ», отмечают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Лет 15 назад на этом месте мерс на скорости примерно 200 км подлетел на мосту и снес будку инспектора ГАИ , благо в это время там не кого не было.