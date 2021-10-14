FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8560 постов • 745 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
В Петербурге водитель «Шкоды» использовал мост в качестве трамплина и пролетел несколько десятков метров

В Петербурге водитель «Шкоды» использовал мост в качестве трамплина и пролетел несколько десятков метров (1 фото + 2 видео)

Автор:
14 октября 2021 10:20
Сообщество : Автомир
Метки: Skoda   Петербург   авто   автомир   автомобили   видео   лихач   прыжок   экстремал   
1069
1
2
Известный лихач из Красноярска на автомобиле Skoda Octavia промчал по Санкт-Петербургу и совершил опасный прыжок на Верхнем Лебяжем мосту.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Skoda   Петербург   авто   автомир   автомобили   видео   лихач   прыжок   экстремал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Мафусаил 2 часа назад
Ну тут уже на нары надо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Фobosgrunt Полчаса назад
У нас два таких моста, первый в посте, второй Эрмитажный. В принципе да, если проезжать на скорости, испытываешь кратковременную невесомость, единственное за мостами ничего не видно, а т.к центр города и набережная есть риск, что дорогу переходят пешеходы в неположенном месте. А с разгруженными колесами тормозит машина неважно.
Поэтому, это риск не только для автомобиля. Наверное, из-за таких пилотов там поставят камеры или бампы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
speaktr-st 40 минут назад
Хороший мальчик.
Надо отпустить и дождаться, когда он кого-нибудь убъёт. Тогда уж и посадить. А пока за что сажать, это же безобидное развлечение!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Вячеслав Сериков 41 минуту назад
Клиника, бесспорно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Shade116 45 минут назад
Конфискация авто и лишить прав пожизненно и точка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
314
Alexandr Mamleyev 46 минут назад
Помню было там же ДТП, один такой же чудило припарковал свое корыто в кузове Газели...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Добрый Алабай 49 минут назад
Интересно, если пару десятков подобных дебилов пристрелить перед телекамерами, остальные угомонятся?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
Павел Юрьевич 50 минут назад
Лихач, высекавший искры у Летнего сада, задержан в Петербурге. Его «Шкода» изъята. Такое уже было в этом году, машину забирали, но после этого ему удалось проехать на ней по России тысячи километров.

https://www.fontanka.ru/2021/10/14/70192646/https://www.fontanka.ru/2021/10/14/70192646/

После полёта «Шкоды» полиция 12 октября возбудила уголовное дело по статье 213, часть 2, УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением представителю власти). Задержанный изобличён в совершении этого преступления. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на 7 лет. По данным полиции, он, «используя транспортное средство, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, из хулиганских побуждений, совершил грубое нарушения общественного порядка на проезжей части Дворцовой набережной».

«Оценивая характер вождения, следователи ГУ МВД России пришли к выводу об умышленности действий водителя. С учетом этого автомобиль был квалифицирован как орудие преступления, и в отношении неустановленного «лихача» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ», отмечают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
an 50 минут назад
Так пусть пожизненно пешком ходит.., зачем лишать на время.
Лет 15 назад на этом месте мерс на скорости примерно 200 км подлетел на мосту и снес будку инспектора ГАИ , благо в это время там не кого не было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
poha 51 минуту назад
В Питере один таксист так долетался, не на этом мосту, за мостом машины на светофоре стояли. Правда самого с переломами увезли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
598
Сергей Ковалев Час назад
Это будем намного больней всех штрафов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
598
Сергей Ковалев Час назад
Для таких по решению суда надо все их аккаунты блокировать. А рекламодателей обязывать расторгать все контракты, с возвратом уже уплаченных сумм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
pynh Час назад
на кол петуха!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Ы. 2 часа назад
Это было любимым развлечением ленинградских таксистов - разогнаться перед этим мостом и дать почувствовать пассажирам невесомость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) Посмотрите, как автокран грузоподъемностью 220 тонн разгоняется на автобане до максимальной скорости Посмотрите, как автокран грузоподъемностью 220 тонн разгоняется на автобане до максимальной скорости Позабытая Skoda Favorit: вспоминаем о «чешской девятке» Позабытая Skoda Favorit: вспоминаем о «чешской девятке» Британцы построили копию болида Формулы-1 из 1950-х с 16-цилиндровым двигателем Британцы построили копию болида Формулы-1 из 1950-х с 16-цилиндровым двигателем Покупка Lamborghini за однодолларовые купюры: процесс оказался очень сложным Покупка Lamborghini за однодолларовые купюры: процесс оказался очень сложным Редкий спортивный автомобиль, простоявший без движения 21 год, отправился на мойку Редкий спортивный автомобиль, простоявший без движения 21 год, отправился на мойку
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

701871



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Владелица BMW ключом поцарапала автомобиль Tesla за "неправильную" парковку
2
181
Владелица BMW ключом поцарапала автомобиль Tesla за "неправильную" парковку
С какой скоростью должен бегать настоящий полицейский
0
125
С какой скоростью должен бегать настоящий полицейский
Набирающие популярность в сообществах
Исследователи показали, какими будут известные места планеты в 2050 году, если температура повысится
0
22
Исследователи показали, какими будут известные места планеты в 2050 году, если...
Что делать при рвоте
0
12
Что делать при рвоте
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео)
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото +...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
2
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#вкусно#как приготовить#интересно#кулинария#суп#завтрак#Просто#рецепты#фунчоза#рис
#Рецепт#факты#Юмор#кухня#прикол#Ynews#рассольник#кулинарные рецепты#история#каша
#фото#еда#Россия#животные#дтп#кино#Кулинарный рецепт#манная каша#интересное#аварии

На что жалуетесь?

Вернуться