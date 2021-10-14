Бульон из япономарок: в центре Новосибирска машины провалились в яму с кипятком

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В центре Новосибирска две машины ушли под землю, а третья повисла на краю ямы. Провал произошел из-за прорыва на магистральном трубопроводе. К счастью, никто из людей не пострадал.
Toyota Corolla и Nissan Juke провалились под землю, а кроссовер Lexus завис над заполненной кипятком ямой.
Из-за коммунальной аварии размыло грунт и образовалась яма, пояснили в Сибирской генерирующей компании (СГК).
Со слов хозяйки «Жука», её автомобиль некоторое время балансировал над провалом, и его можно было спасти от падения. Но к этому моменту помощь ещё не подоспела.
Спасательная операция по эвакуации иномарок из ямы продолжалась более часа — в ней принимали участие сотрудники МАСС и компании СГК.
Присутствует ненормативная лексика!
После инцидента с провалом машины на улице Фрунзе просел тротуар. Это произошло буквально в 500 метрах от места ЧП с иномарками.
Из-за ЧП от отопления были отключены 21 многоквартирный дом и 3 больницы. Восстановить теплоснабжение энергетики обещают к 14 октября.
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