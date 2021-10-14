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Бульон из япономарок: в центре Новосибирска машины провалились в яму с кипятком

Бульон из япономарок: в центре Новосибирска машины провалились в яму с кипятком (5 фото + 5 видео)

Автор:
14 октября 2021 08:50
Сообщество : Аварии
Метки: Новосибирск   авто   автомир   автомобили   автомобили провалились   провал   прорыв трубы   
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В центре Новосибирска две машины ушли под землю, а третья повисла на краю ямы. Провал произошел из-за прорыва на магистральном трубопроводе. К счастью, никто из людей не пострадал.

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Метки: Новосибирск   авто   автомир   автомобили   автомобили провалились   провал   прорыв трубы   
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