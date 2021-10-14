Чудо голландской инженерии: DAF-55 с беззащитным вариатором

За пять лет производства, с 1967 по 1972 год собрали более 150 тысяч таких Дафов, и даже сейчас экземпляры в очень достойном состоянии можно найти за вполне разумные деньги, до 5 тысяч евро, но к сожалению, в Европе, а не у нас.