Чудо голландской инженерии: DAF-55 с беззащитным вариатором

444
15
1
В конце шестидесятых, голландская компания DAF сегодня известная многим из нас своими прекрасными грузовиками, выпускала довольно забавные машинки.
ДАФ-55 для своих лет был очень стильной легковушкой, напоминающей чем-то Фольксвагены, доработанные итальянскими кузовными ателье, но интересна здесь не внешность, а странное с точки зрения технаря исполнение трансмиссии.
Здесь бесступенчатый вариатор, которым в наши дни никого в общем-то не удивишь, но голландские инженеры не были бы собой, не привнеся в конструкцию своё, так сказать видение, картины мира. Что их там воодушевляло в процессе работы, для меня остается загадкой.
Тут нужно сделать пояснение, для людей, не особо вникающих в технические нюансы, а просто рулящих себе спокойно на современных машинах. Автоматическая бесступенчатая трансмиссия, проще говоря вариатор, весьма требователен к сервисному обслуживанию, качеству масла и чистым рукам сервисменов. Посторонние частицы могут быстро привести в негодность очень недешевый агрегат.
Взамен он дарит шикарный комфорт при езде, отсутствие пинков, ведь переключение передач в классическом понимании, будь то обычный гидротрансформатор или робот, здесь отсутствует. Речь конечно идет про современные коробки с цепной передачей, а у голландцев в шестидесятых всё было намного проще.
Первым делом они отказались от корпуса, от слова совсем. Шкивы и ремни механизма от пыли и грязи ничем особо не защищены, лишь прикрыты щитками от попадания совсем уж крупных артефактов в виде камней и веток.
А вот и сами клиновые ремни вариатора
Думаю, даже людям, не искушенным в технических тонкостях, главный минус такой конструкции понятен сразу. Пыль и особенно мокрый песок очень быстро приводят в негодность это чудо голландской инженерии. В остальном же машинка была очень неплохой.
В отличие от её предшественников с маломощными двухцилиндровыми моторами – воздушниками, здесь установлен 1.1 литровый 50-сильный двигатель с водяным охлаждением, разработанный при помощи французов из Рено.
Моторчик совсем крохотный, поэтому под капотом нашлось место для запаски, и даже с ней осталось много свободного пространства.
Передняя подвеска тоже любопытная, торсионно-пружинная, со стабилизатором и реактивными штангами. Сзади рычаги и пружины.
Максимальная скорость, до которой мог разогнаться DAF 55 была 135 км/час, хотя на спидометре гордо красуется цифра 160. Салон простой, но добротный, расчитанный на четверых человек, но сзади если потесниться, то могли разместиться и трое.
Существенный недостаток – недолговечный вариатор не повлиял на популярность машины. Люди готовы были мириться с частыми визитами в сервис ради комфорта, который за такие деньги не давала ни одна легковушка. Автомобили с обычным гидротрансформатором стоили гораздо дороже.
За пять лет производства, с 1967 по 1972 год собрали более 150 тысяч таких Дафов, и даже сейчас экземпляры в очень достойном состоянии можно найти за вполне разумные деньги, до 5 тысяч евро, но к сожалению, в Европе, а не у нас.
Источник:
Ссылки по теме:
- Автомобили, официально признанные частью истории США
- DAF-600 Variomatic — первый серийный вариатор
- Лучше новых двух: классика на салоне во Франкфурте
- Интересный ретро-самосвал для доставки угля в частные дома
- Первый в мире серийный 16-цилиндровый мотор от Cadillac
Метки: DAF DAF-55 авто автомир автомобили вариатор ретро авто
15
Понравилось15
Новости партнёров
А гидротрансформатор, автор, это типа сцепления и передачи он не переключает никак.