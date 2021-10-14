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Чудо голландской инженерии: DAF-55 с беззащитным вариатором

Чудо голландской инженерии: DAF-55 с беззащитным вариатором (15 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2021 08:23
Сообщество : Автомир
Метки: DAF   DAF-55   авто   автомир   автомобили   вариатор   ретро авто   
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В конце шестидесятых, голландская компания DAF сегодня известная многим из нас своими прекрасными грузовиками, выпускала довольно забавные машинки.

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Метки: DAF   DAF-55   авто   автомир   автомобили   вариатор   ретро авто   
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4  комментария
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4k
au3 2 часа назад
Тема вариатора не раскрыта.
А гидротрансформатор, автор, это типа сцепления и передачи он не переключает никак.
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15k
Вася Александрович 3 минуты назад
Шикарная машинка для тех лет. Одна мягчайшая подвеска чего стоит.
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238
Flexx U 11 минут назад
Супер не знал что они легковушки строили
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30k
Растрелли В.В. 18 минут назад
Слабенький такой, беззащитный вариатор. Надо было ему пистолет дать.
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