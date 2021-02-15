DAF-600 Variomatic — первый серийный вариатор

Машина имела неплохой успех. Первый автомобиль сошел с конвейера 23 марта 1959 года. А всего до 1963 года включительно было выпущено 30 563 машины.



Однако первенца далеко превзошли наследники – DAD 750 и Daffodil, которые появились уже в 1961 году. За ними последовал в 1966 году DAF 33. Все эти автомобили имели двигатель уже 746 см куб., который развивал 26 – 28 л. с. В общей сложности до 1974 года этих машин произвели 286 804 ед. В дальнейшем с трансмиссией Variomatic выпускались и другие модели – DAF 44, DAF 55 и др.