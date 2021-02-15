DAF-600 Variomatic — первый серийный вариатор

Cегодня голландская компания DAF Trucks N.V. широко известна как один из ведущих европейских производителей грузовых автомобилей. Однако не все знают, что в свое время он выпускал в значительных количествах и легковые автомобили.
7 февраля 1958 года на Амстердамском автосалоне дебютировал легковой первенец голландской фирмы – оригинальная модель DAF 600
7 февраля 1958 года на Амстердамском автосалоне дебютировал легковой первенец голландской фирмы – оригинальная модель DAF 600
Первая легковая модель – DAF 600 произвела сенсацию. Дело в том, что она имела совершенно необычную автоматическую трансмиссию Variomatic – бесступенчатою, клиноременную. Передаточное число там плавно варьировалось за счет изменения диаметров шкивов. Они приводились в действие длинными ремнями, за которые машину шутливо называли «автомобиль на подтяжках».
Компактный двухдверный седан DAF 600 вмещал четырех пассажиров. Длина его составляла лишь 3600 мм, ширина 1440 мм и высота 1450 мм. Снаряженная масса машины была невелика – всего 600 кг.
Двигатель был простенький – двухцилиндровый, оппозитный, с воздушным охлаждением. Он имел рабочий объем лишь 590 см куб и развивал 19 л. с. Тем не менее, максимальная скорость составляла 90 км/ч. Подвеска была независимая, передняя – на поперечной листовой рессоре, задняя – на продольных рычагах с литыми пружинами.
Двигатель был простенький – двухцилиндровый, оппозитный, с воздушным охлаждением. Он имел рабочий объем лишь 590 см куб и развивал 19 л. с. Тем не менее, максимальная скорость составляла 90 км/ч. Подвеска была независимая, передняя – на поперечной листовой рессоре, задняя – на продольных рычагах с литыми пружинами.
Машина имела неплохой успех. Первый автомобиль сошел с конвейера 23 марта 1959 года. А всего до 1963 года включительно было выпущено 30 563 машины.
Однако первенца далеко превзошли наследники – DAD 750 и Daffodil, которые появились уже в 1961 году. За ними последовал в 1966 году DAF 33. Все эти автомобили имели двигатель уже 746 см куб., который развивал 26 – 28 л. с. В общей сложности до 1974 года этих машин произвели 286 804 ед. В дальнейшем с трансмиссией Variomatic выпускались и другие модели – DAF 44, DAF 55 и др.
Однако первенца далеко превзошли наследники – DAD 750 и Daffodil, которые появились уже в 1961 году. За ними последовал в 1966 году DAF 33. Все эти автомобили имели двигатель уже 746 см куб., который развивал 26 – 28 л. с. В общей сложности до 1974 года этих машин произвели 286 804 ед. В дальнейшем с трансмиссией Variomatic выпускались и другие модели – DAF 44, DAF 55 и др.
DAF 46 с кузовом универсал
Нужно сказать, что в ходе эксплуатации всех этих автомобилей проявились и их недостатки: ремни были недолговечны, а расход топлива великоват. Интерес публики постепенно снижался. Последним автомобилем с клиноременной трансмиссией стала модель DAF 66, которая выпускалась до 1976 года включительно. А позже она производилась как Volvo 66, ибо шведская фирма выкупила 75% акций легкового отделения DAF.
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Метки: DAF авто автомир автомобили акпп вариатор кпп трансмиссия
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