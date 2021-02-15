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DAF-600 Variomatic — первый серийный вариатор

DAF-600 Variomatic — первый серийный вариатор (4 фото + 2 видео)

Автор:
15 февраля 2021 09:40
Сообщество : Автомир
Метки: DAF   авто   автомир   автомобили   акпп   вариатор   кпп   трансмиссия   
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Cегодня голландская компания DAF Trucks N.V. широко известна как один из ведущих европейских производителей грузовых автомобилей. Однако не все знают, что в свое время он выпускал в значительных количествах и легковые автомобили.
7 февраля 1958 года на Амстердамском автосалоне дебютировал легковой первенец голландской фирмы – оригинальная модель DAF 600

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Метки: DAF   авто   автомир   автомобили   акпп   вариатор   кпп   трансмиссия   
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