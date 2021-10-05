Студенты из Нидерландов разработали автономный электрический кемпер

На прошлой неделе передвижной дом прошел тест-драйв на предприятии Renault под Парижем.



Теперь студенты отправились в путь. Во время тура они останавливаются в разных городах, чтобы организовать различные мероприятия и показать, "что можно сделать для устойчивого будущего с точки зрения энергии и мобильности уже сегодня".