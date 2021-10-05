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Студенты из Нидерландов разработали автономный электрический кемпер

Студенты из Нидерландов разработали автономный электрический кемпер (11 фото)

Автор:
05 октября 2021 11:53
Сообщество : Автомир
Метки: автомобильное   автономные автомобили   автономный транспорт   дом на колесах   разработки   солнечная энергия   солнечные батареи   
292
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Студенты Технологического университета Эйндховена (Нидерланды) разработали полностью автономный экологичный дом на колесах Stella Vita. Он работает на солнечных батареях и генерирует достаточно энергии для того, чтобы можно было управлять машиной, принимать душ, смотреть телевизор, заряжать ноутбук и пользоваться электроплитой.
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Метки: автомобильное   автономные автомобили   автономный транспорт   дом на колесах   разработки   солнечная энергия   солнечные батареи   
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2  комментария
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111
Шурман 2 часа назад
Странно что все фотки из Брюсселя из парка победы .
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29k
Седой 2 часа назад
60 кв батарея на 600 км??? такой "автобус"протянет максимум половину от заявленного
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