Студенты из Нидерландов разработали автономный электрический кемпер

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Студенты Технологического университета Эйндховена (Нидерланды) разработали полностью автономный экологичный дом на колесах Stella Vita. Он работает на солнечных батареях и генерирует достаточно энергии для того, чтобы можно было управлять машиной, принимать душ, смотреть телевизор, заряжать ноутбук и пользоваться электроплитой.
Чтобы испытать свое детище в полевых условиях, команда разработчиков отправилась в тур по Европе протяженностью 3000 километров - от родного Эйндховена до самого южного города в Испании, Тарифе.
Автофургон Stella Vita - проект исследовательской группы Solar Team Eindhoven, в которую входят около 20 студентов университета.
И сейчас они путешествуют в сине-белом фургоне по Европе. Правда, им приходится сменять друг друга, поскольку дом на колесах небольшой и рассчитан всего лишь на двух человек.
И сейчас они путешествуют в сине-белом фургоне по Европе. Правда, им приходится сменять друг друга, поскольку дом на колесах небольшой и рассчитан всего лишь на двух человек.
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Автомобиль на солнечной энергии демонстрируется на закрытой дороге в Гюянкуре, к югу от Парижа. Это создание группы студентов Solar Team Eindhoven, команды из 20 энтузиастов и амбициозных студентов Технологического университета Эйндховена в Нидерландах.
На прошлой неделе передвижной дом прошел тест-драйв на предприятии Renault под Парижем.
Теперь студенты отправились в путь. Во время тура они останавливаются в разных городах, чтобы организовать различные мероприятия и показать, "что можно сделать для устойчивого будущего с точки зрения энергии и мобильности уже сегодня".
Теперь студенты отправились в путь. Во время тура они останавливаются в разных городах, чтобы организовать различные мероприятия и показать, "что можно сделать для устойчивого будущего с точки зрения энергии и мобильности уже сегодня".
Создатели Stella Vita утверждают, что технически их уникальный автомобиль является не автофургоном, а "самоокупаемым домом на колесах". Он независим с точки зрения энергии, в отличие от обычных кемперов. Это новая концепция, новая идея и новое устойчивое будущее, с их точки зрения.
Солнечный панели, установленные на крыше, вырабатывают достаточно энергии, чтобы автомобиль передвигался и чтобы в нем можно было пользоваться электроприборами или принимать душ.
Внутри машины есть место для двуспальной кровати, обеденного стола, зоны отдыха и раковины рядом с плитой, места впереди для водителя и пассажира, а также для основного туалета и душа.
Разработчики утверждают, что в солнечный день Stella Vita может проехать 730 километров с максимальной скоростью 120 км/ч.
А благодаря запасу батареи на 60 киловатт-часов автомобиль может проехать до 600 километров и ночью.
Когда он припаркован и его сдвижная крыша полностью развернута, наверху получается 17,5 кв. метров солнечных панелей - примерно столько, сколько в среднем может вместить крыша дома.
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Метки: автомобильное автономные автомобили автономный транспорт дом на колесах разработки солнечная энергия солнечные батареи
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