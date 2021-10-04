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Водитель не пропустил женщину с коляской и угрожал людям пистолетом: полиция уже задержала агрессора

Водитель не пропустил женщину с коляской и угрожал людям пистолетом: полиция уже задержала агрессора (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2021 15:15
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   автохам   быдло   конфликт   трамвай   
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На площади Мужества в Петербурге водитель «Фольксвагена» решил не уступать людям выходившим из трамвая. В результате машина задела коляску с ребенком. Другой водитель сделал автохаму замечание, однако тот стал угрожать пистолетом.

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Метки: авто   автомир   автомобили   автохам   быдло   конфликт   трамвай   
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22  комментария
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10k
Шурум-бурум Час назад
очередные дети б@ядей прославились в сети! ИБО только б@яди не воспитывают с самого рождения свое ублюдочное потомство!
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2k
вася васильев 3 минуты назад
Да пора уже отстрел этих животных узаконить!!!
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6k
mr.Poher 6 минут назад
Откуда берутся эти черти, сохраняются они что ли, перед тем как на улицу выйти.
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1k
no_fate 7 минут назад
Чурька смелый только когда их 3-е, либо когда пугач в руке. Наличие артефакта "чернильница" сразу дает +5 к храбрости и -10 к интеллекту.
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302
vijilante 10 минут назад
Из Дагестана ?
Почему я не удивлён...
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6k
Василий 12 минут назад
В кишлак его на родину!
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12k
Михалыч 14 минут назад
Какая ирония. На площади Мужества, черножопое чмо воевало с детьми и женщинами. Вешать их на столбах надо.
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1k
Конь Юлий 15 минут назад
Не стал читать пост,листнул в комментарии, и буквально второй комент, подтвердил мои догадки о главном герое проишествия.
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27k
lem02 Полчаса назад
"...а водителя отправили в изолятор временного содержания..." перечитал раз десять. Музыка прям...
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34
Михаил Гребенюк 47 минут назад
макака
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1k
Mowgley 58 минут назад
Ст. 119 УК РФ.
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4k
Shtoppi Час назад
Звереют обезьяны все больше. Видимо конец свой чуют, вот бесятся.
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9k
☾ Атеист ☽ Час назад
Опять культуру свою показали.. вот реально, им только в горах и сидеть со своими ишаками. тьфу.
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36k
Alex Час назад
Даже не читая текст, было ясно, что это черножопые представители Дагестана
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572
Darki Час назад
Опять эти макаки черномазые,когда же вы уже вымрите как нация.Чисто паразиты,толку от них ноль,один вред.
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35k
kalinser Час назад
Обезьянам место в клетке!
Да их родителям тоже!
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8k
Alex Djeff Час назад
Бл*, что ни день, то очередное животное с гор...
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496
Владимир Час назад
Опять чурбаньё... Да что ж такое?!.
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