Водитель не пропустил женщину с коляской и угрожал людям пистолетом: полиция уже задержала агрессора

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На площади Мужества в Петербурге водитель «Фольксвагена» решил не уступать людям выходившим из трамвая. В результате машина задела коляску с ребенком. Другой водитель сделал автохаму замечание, однако тот стал угрожать пистолетом.
В полицию обратилась 58-летняя женщина с просьбой найти мужчину из чёрного «Фольксвагена». Водителя и пассажира задержали вечером в тот же день. Оба жители Дагестана — 22-х и 23-х лет.
Пассажира допросили как свидетеля, а водителя отправили в изолятор временного содержания.
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