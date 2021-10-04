FISHKINET
Сообщество Аварии 4837 постов • 474 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Знак свыше: очень неожиданное ДТП на трассе

Знак свыше: очень неожиданное ДТП на трассе (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2021 13:38
Сообщество : Аварии
Метки: Дорожный знак   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   нежданчик   
925
1
1
В Подмосковье автор ролика вместе со своей семьей попал в очень неожиданное ДТП. Надеюсь дорожников накажут!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Дорожный знак   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   нежданчик   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
801
Hard.NET Час назад
Прям "Пункт назначения".... ППЦ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Tamdima Полчаса назад
При такой манере сидеть, пассажирке очень повезло, что не сработала подушка! При таком она конечно не сработает, но всё же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
387
WadDad 38 минут назад
Но ехать в машине поджав ноги - глупо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
дормидонт евлампиевич 43 минуты назад
Карма...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Viktor 45 минут назад
акуеть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей 46 минут назад
Я даже пытался увернуться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Опаньки Час назад
до чего технологии дошли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
nobody® Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Александр Час назад
Главное что все целы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана 7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана Авария дня. В Ухте водитель пикапа устроил серьезное ДТП Авария дня. В Ухте водитель пикапа устроил серьезное ДТП Партизан вылез из кустов: столкновение с переворотом под Новокузнецком Партизан вылез из кустов: столкновение с переворотом под Новокузнецком Авария дня. Водитель и пассажир "Жигулей" погибли в Ростовской области Авария дня. Водитель и пассажир "Жигулей" погибли в Ростовской области Нежданчик! Кусок льда прямо в лобовое стекло Нежданчик! Кусок льда прямо в лобовое стекло Ледяная глыба, упавшая с фуры, чуть не убила водителя встречной легковушки Ледяная глыба, упавшая с фуры, чуть не убила водителя встречной легковушки
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1806290



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Почему самые опасные ганфайтеры Дикого Запада держали свои револьверы в кобуре задом наперед?
4
126
Почему самые опасные ганфайтеры Дикого Запада держали свои револьверы в кобуре задом...
В Америке арестовали парня после неудачного объявления о продаже катализатора
0
74
В Америке арестовали парня после неудачного объявления о продаже катализатора
Набирающие популярность в сообществах
12 книг, которые должен прочесть каждый родитель
1
2
12 книг, которые должен прочесть каждый родитель
Грабители раскрыли секрет, как они выбирают дома для налета
0
10
Грабители раскрыли секрет, как они выбирают дома для налета
40-й и 43-ий: как размер ноги связан с изменами
40-й и 43-ий: как размер ноги связан с изменами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#СССР#новости#полиция#дтп#прикол#кулинария#авто аварии#страна
#Юмор#история#картинки#фотографии#еда#кино#Россия#рецепты#ynews#автомобили
#факты#люди#Разное#подборка#животные#прикольные#аварии#кулинарные рецепты#актеры#дети

На что жалуетесь?

Вернуться