Знак свыше: очень неожиданное ДТП на трассе

925
1
1
В Подмосковье автор ролика вместе со своей семьей попал в очень неожиданное ДТП. Надеюсь дорожников накажут!
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Ухте водитель пикапа устроил серьезное ДТП
- В яблочко! В Саранске у МАЗа отказали тормоза
- Жесть из Сыктывкара: автомобилистка сбила ребенка, но не остановилась и устроила еще два ДТП
- Партизан вылез из кустов: столкновение с переворотом под Новокузнецком
- Авария дня. Водитель и пассажир "Жигулей" погибли в Ростовской области
Метки: Дорожный знак аварии авто авто аварии видео дтп нежданчик
45
Понравилось45
Новости партнёров