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Авария дня. В Калининграде пешехода сбили сразу две машины

Авария дня. В Калининграде пешехода сбили сразу две машины (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2021 10:51
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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На Ленинском проспекте 27-летний водитель «Рено Логан» сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Затем сбитый пешеход оказался под колесами «Дэу Матиз», под управлением 26-летнего водителя, следовавшего за «Рено».
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Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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13  комментариев
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6k
Игорь 2 часа назад
нормальная реакция - сперва посмотреть - что там с бампером
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101
Fishki Net 6 минут назад
Они, что на встречке его сбили???

Доигрались

Вообще без мозгов: брусчатка, трамвайные пути, ночь.
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2k
Яков 19 минут назад
Уроды, конечно. Но мужик мог бы и не идти на принцип, а пропустить этих Козлов. Откуда знаешь - кто за рулём, и что у него на уме?
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37k
Олег 22 минуты назад
за то, что сначала смотрят на повреждения авто, а только потом идут к пешеходу нужно давать два года. Сразу. А если еще номера открутил- еще три
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4k
Александр Полчаса назад
Контрольный
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10k
paranoid 41 минуту назад
Вот просто наглядная картинка к старой поговорке "пешеход всегда прав, пока жив"
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1k
АлексЮстасу 49 минут назад
Эти два..ида.раса в сумме моложе погибшего. Надо лет 10 на двоих посидеть, желательно, чтобы в одной камере.
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20k
hebpat Час назад
скорость явно выше положенной и у одного и у второго
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5k
Алексей 2 часа назад
Надо вообще мозгов не иметь чтобы с балкой так гонять. Про подвеску матиза вообще промолчу.
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35k
Alex 2 часа назад
Вот твари. Пешеходный переход, а они им по**й. Посадят надеюсь
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39k
dima423 2 часа назад
интересно обоих посадят теперь водителей?) по идее виноват в основном первый1, но добил полюбому второй... как делить то будут?)
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