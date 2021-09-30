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На Ленинском проспекте 27-летний водитель «Рено Логан» сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Затем сбитый пешеход оказался под колесами «Дэу Матиз», под управлением 26-летнего водителя, следовавшего за «Рено».
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