822
1
1
Опубликовано видео страшного ДТП, которое произошло 27 августа этого года у деревни Кондушский Погост. Сообщается, что мотоциклист около месяца провел в коме, после чего скончался.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Смотреть с 0:40
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Новосибирске мотоциклист упал прямо под колеса тягача
- Авария дня. Смертельное ДТП с мотоциклистами в Петербурге
- Авария дня. Двое молодых людей погибли на скорости 155 км/ч
- Авария дня. В Анапе водитель «Нивы» убил мотоциклиста
- Авария дня. Смертельное столкновение мотоцикла с самосвалом в Подмосковье
42
Понравилось42
Новости партнёров
Про мужичка на двух колесах вообще молчу....
Пару дней назад катил по трассе, скорость 60-70(ограничение в том месте) Еду, включаю на всякий случай ближний(ДХО посчитал слабоватым из-за погоды), никого на трассе нету! Выезжает справа бабёнка с ребёнком сзади и начинает пересекать мою полосу, ну прям как этот мотоциклист. Тормоза до срабатывания АБС, гудок, а эта епалумба остановилась на моей полосе и смотрит, доеду или нет. Конченая. Ну плять, ты поехала, начала совершать манёвр, наоборот уж газуй в такой ситуации, а эта шлоепень стоит и смотрит... Убил бы сучару.
Но, если бы не гнал 120 и не полез на встречку, то успел бы сбросить скорость и мопедка проскочила - все бы отделались испугом и говном в штанах.
+ Разметка с желтыми полосами обозначает нерегулируемый пешеходный переход в местах повышенной опасности. Она обозначает, что водителям, в первую очередь, как управляющим средством передвижения повышенной опасности, нужно быть особенно бдительными и внимательными, приближаясь к такому пешеходному переходу.