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Авария дня. Страшное ДТП с мотоциклистом в Вологодской области

Авария дня. Страшное ДТП с мотоциклистом в Вологодской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2021 10:33
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
822
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Опубликовано видео страшного ДТП, которое произошло 27 августа этого года у деревни Кондушский Погост. Сообщается, что мотоциклист около месяца провел в коме, после чего скончался.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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17k
nobody® 39 минут назад
эх, сомелье рулил бы не на встречку...
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803
Monher Полминуты назад
Бл@!чувак зачем выехал на встречу? Ехал бы по своей полосе прав был бы, а так если мотопедист был под шафе то повезло.
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7k
alex9845 2 минуты назад
Сомневаюсь что 130 км/ч разрешено, к тому же перекрёсток,там явно ограничение должно быть, скорее всего мотоциклист предполагал что скорость автомобиля адекватная и он успеет проехать.Если бы лихач сбросил до 80 то так и произошло бы. Вопрос в другом,как не страшно летать на такой скорости когда нет ограждений вдоль дороги? Ведь какая животина выскочи пернуть не успеешь.Наблюдаю таких же самоубийц приезжая в Эстонию,чувства самосохранения нет вообще,каждый считает себя профессионалом.
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46
Vladimir Tolkunov 13 минут назад
Не внимательно и быстро ехал, много болтал, поздно заметил - куча роковых обстоятельств.
Про мужичка на двух колесах вообще молчу....
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3k
Тупняк Полчаса назад
Ехал летом в Гжели, скорость всего 50-70 км/ч, плотный поток, справа по краю ползёт невменько на мотороллере и начинает медленно съезжать влево, бибикаю ему, оттормаживаюсь, а там угашенный мудак за рулём. Убить суку мало.
Пару дней назад катил по трассе, скорость 60-70(ограничение в том месте) Еду, включаю на всякий случай ближний(ДХО посчитал слабоватым из-за погоды), никого на трассе нету! Выезжает справа бабёнка с ребёнком сзади и начинает пересекать мою полосу, ну прям как этот мотоциклист. Тормоза до срабатывания АБС, гудок, а эта епалумба остановилась на моей полосе и смотрит, доеду или нет. Конченая. Ну плять, ты поехала, начала совершать манёвр, наоборот уж газуй в такой ситуации, а эта шлоепень стоит и смотрит... Убил бы сучару.
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37k
Олег Полчаса назад
Что сказать... превышение скорости и сбитый на встречке мотовод привелут к сроку ( реальному или условному). Ехал-бы 90 и не крутил рулем- сидел-бы в кресле и давно забыл эту историю.
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28k
Fat Lynx 52 минуты назад
Понятно, что мотоколхозан прозявил бричку...
Но, если бы не гнал 120 и не полез на встречку, то успел бы сбросить скорость и мопедка проскочила - все бы отделались испугом и говном в штанах.
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28k
Антон 53 минуты назад
Искренне жаль водителя-регистратора. Погибшего тоже жаль, хоть и глупую смерть заслужил. Интересно, что с водителем, посадили?
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875
А я несу пакетик 53 минуты назад
Знак 5.25 «Начало населенного пункта» «белое на синем» свидетельствует о том, что водитель въезжает в «НЕНАСТОЯЩИЙ» населенный пункт. Следовательно, и скоростной режим здесь должен быть соответствующим: например, для автомобилей категории «В» (что до знака, что после него) скорость ограничена 90 км/ч. Он как ехал 130км так и ехал, потом когда даже пытался маневрировать ,чтоб избежать наезда на мото газовал 110, где мозг???
+ Разметка с желтыми полосами обозначает нерегулируемый пешеходный переход в местах повышенной опасности. Она обозначает, что водителям, в первую очередь, как управляющим средством передвижения повышенной опасности, нужно быть особенно бдительными и внимательными, приближаясь к такому пешеходному переходу.
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20k
hebpat 56 минут назад
мотоциклист конечно виноват, но скорость у рега в момент столкновения 109 км в час
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5k
Свирепый Бамбр 56 минут назад
Местные алкаши они такие... Еще и ехал по встречке, без шлема, без мозгов...
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1k
Наташа Гадова Час назад
Ещё и без шлема, а фуражечка-то не помогла
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5k
Echo Час назад
На ровном месте, трафик 0
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9k
Шурум-бурум Час назад
мотоциклист типа засейвился, когда выезжал, поэтому на пдд положил болт
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