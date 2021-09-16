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В Челябинской области из-за разлива битума повреждения получили около 20 автомобилей

В Челябинской области из-за разлива битума повреждения получили около 20 автомобилей (1 фото + 2 видео)

Автор:
16 сентября 2021 12:22
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дорожные работы   дтп   массовое дтп   
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В Златоусте массовое ДТП произошло из-за разлитого на дороге битума. Как сообщили очевидцы, участниками аварии стали 5 микроавтобусов и 14 легковых автомобилей.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дорожные работы   дтп   массовое дтп   
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14  комментариев
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Броненосец Потелкам 2 часа назад
Дорожники, как всегда, " включат дурака"
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660
And Kkk 41 минуту назад
Москва, Садовое кольцо.
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9k
Атеист 2 часа назад
А нех летать, там где работы ведутся, особенно по битуму. Если не подскользнешься, то потом отчищать авто точно надо будет если быстро ехать. Вот рег.. ехал спокойно, по чистой полосе и остался цел, просто фантастика :)
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267
Тварь 2 часа назад
Все верно - среди ЛЮДЕЙ пострадавших нет.
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