В Челябинской области из-за разлива битума повреждения получили около 20 автомобилей

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В Златоусте массовое ДТП произошло из-за разлитого на дороге битума. Как сообщили очевидцы, участниками аварии стали 5 микроавтобусов и 14 легковых автомобилей.
Причиной массовых столкновений стал разлитый битум, по которому автомобили скользили, как по маслу.
Пострадавших среди людей нет.
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