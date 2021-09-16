Сверхлегкий военный багги «Сармат-2», построенный на базе «Нивы»

Сармат-2 может эксплуатироваться в горных районах на высоте до 3,1 тыс. метров над уровнем моря, преодолевать перевалы высотой до 4,5 тыс. метров, а также транспортироваться по воздуху вертолетами армейской авиации на внешней подвеске и перевозить грузы до 600 кг при общей допустимой полной массе автомобиля около 2 тонн.