Сверхлегкий военный багги «Сармат-2», построенный на базе «Нивы»

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На прошедшем Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» ОКБ «Техника» показало сверхлегкое специальное транспортное средство ЛСТС-1943 «Сармат-2».
Сармат-2 интересен тем, что создан на базе вазовской Нивы, но при этом имеет полностью оригинальный кузов без дверей и крыши. Машина разработана подмосковным ОКБ «Техника» и предназначена для штурмовых отрядов сил специальных операций.
Сармат-2 может эксплуатироваться в горных районах на высоте до 3,1 тыс. метров над уровнем моря, преодолевать перевалы высотой до 4,5 тыс. метров, а также транспортироваться по воздуху вертолетами армейской авиации на внешней подвеске и перевозить грузы до 600 кг при общей допустимой полной массе автомобиля около 2 тонн.
Машина оснащена 1,7-литровым бензиновым мотором ВАЗ-21214 мощностью 80 л.с., пятиступенчатой МКП, блокировкой межосевого и межколесного дифференциалов. Максимальная скорость Сармата-2 — 130 км/ч.
Салон рассчитан на трех бойцов в полной амуниции, машина укомплектована 12,7-миллиметровыми пулеметами «Корд» и гранатометами АГС-17 «Пламя».
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Метки: Сармат-2 авто автомир автомобили
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