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Сверхлегкий военный багги «Сармат-2», построенный на базе «Нивы»

Сверхлегкий военный багги «Сармат-2», построенный на базе «Нивы» (6 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2021 09:46
Сообщество : Военное
Метки: Сармат-2   авто   автомир   автомобили   
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На прошедшем Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» ОКБ «Техника» показало сверхлегкое специальное транспортное средство ЛСТС-1943 «Сармат-2».

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Метки: Сармат-2   авто   автомир   автомобили   
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63k
Viktor Час назад
На охоту на такой хорошо, но не охотник я!
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Ruk 12 минут назад
ну ни как не хотят вазовцы новые машины делать, всё из говна конфетки пытаются изобразить
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317
Борис Колесниченко 14 минут назад
Экспериментальная техника, такой сейчас разрабатывается и совершенствуется много , что конкретно возьмут на вооружение, а что нет еще не понятно, многое зависит еще от тактики применения - если ее не будет, даже самую крутую вундервафлю на вооружение не примут. Т14 вроде примут, уже опытная эксплуатация идет, Т15 думаю нет, скорее Курганца вместо этого трамвая возьмут.
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14k
Роберт Шекли 55 минут назад
На таких нужно разъезжать только там, где не ожидается ответный огонь противника
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2k
Заряд бодрости 56 минут назад
На таких только по парадам разъезжать, защищенность водителя и пассажиров же никакая
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10k
Kostick 58 минут назад
сидушки дерьмантиновые нифпесту. в гуано превратятся моментально. да и зимой на таком, тот ещё кайф носиться. печки нет от слова вообще. и ручка ручника от классики, быстро согнут накол. она сопливая. а так идея норм басмачей гонять.
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39k
dima423 Час назад
крутая тачка... но...когда же мы уже сможем делать конкурентоспособные гражданские машины?((
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10k
vvv Час назад
Шайтанамэ джихад мобиль нащальнике польни пизес!
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16k
Maks Es 2 часа назад
Ну и рожа... Как будто в кустах срет.
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