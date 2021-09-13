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В одном из дворов в Кемерово автомобилистка за рулем Nissan Note, сдавая назад, столкнулась с белым припаркованным минивэном.
Авторский пост
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