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Неудачный выезд с парковки в исполнении женщины

Неудачный выезд с парковки в исполнении женщины (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 сентября 2021 12:28
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   парковка   
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В одном из дворов в Кемерово автомобилистка за рулем Nissan Note, сдавая назад, столкнулась с белым припаркованным минивэном.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   парковка   
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8  комментариев
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18k
SolomonA Час назад
Вот поэтому парковать машину нужно задом. Потом не будет проблем с выездом. Хотя к этой даме это скорее всего не относится.
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2k
Frank Borman 47 минут назад
Ай! Машину купила, права купила, а мозги забыла купить.
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6k
Игорь 57 минут назад
по моему - просто "выезд с парковки в исполнении женщины"
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19
Nata Час назад
Kak можно ехать задом не понимая куда ты едешь?
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1k
Иван Час назад
Рука-лицо ! ! !
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2k
Дмитрий ! 2 часа назад
Очередная "перепутала педали". Кто их учит 2 ноги задействовать на автомате?
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9k
Cornho 2 часа назад
Она ещё и ребёнка везти собиралась!
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