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Авария дня. Молодой лихач устроил массовое ДТП в Уфе

Авария дня. Молодой лихач устроил массовое ДТП в Уфе (1 фото + 3 видео)

Автор:
10 сентября 2021 10:16
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   массовое дтп   
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9 сентября, на улице Сельской Богородской 19-летний лихач за рулем ВАЗ-2114 устроил массовое ДТП. Он вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Accent и Hyundai Sonata. После столкновения куски "четырнадцатой" отлетели в припаркованные автомобили и загорелись.
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Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   массовое дтп   
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13  комментариев
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56k
pynh 3 часа назад
В который раз убеждаюсь что лучше пешком/на_автобусе чем на 14/15
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2k
kuchipachi 36 минут назад
скромный рассказ получился и не совсем правдивый... "я, в жопу ужаленный, летел по дороге общего пользования, в какой то момент естественно меня занесло, потому что так лететь - надо быть без мозгов, выкинуло на встречную полосу, где чудом никого не убил... теперь, пока не накоплю денег на новое ведро, буду ходить пешком."
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10k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
Машина в хлам, а на этом утырке ни царапинки.
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11k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Пора включать автозамену: "молодой лихач" = "безмозглый долбойоб".
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28k
Игорь 2 часа назад
Видимо молодой имбецил не полностью потерян и зачем-то ему даден второй шанс.
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