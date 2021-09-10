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9 сентября, на улице Сельской Богородской 19-летний лихач за рулем ВАЗ-2114 устроил массовое ДТП. Он вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Accent и Hyundai Sonata. После столкновения куски "четырнадцатой" отлетели в припаркованные автомобили и загорелись.
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За медицинской помощью обратились водитель и пассажир Hyundai Accent. Виновник аварии не получил ни царапины.
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