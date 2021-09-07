Уникальный дом на колесах, созданный из такси 1960-х годов

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Вы, наверное, узнаете знаменитое такси Checker Marathon, которое можно встретить во множестве американских фильмов. Однако этот экземпляр совсем другой. В 1977 году компания Lynds Camper Service преобразовала универсал 1965 года выпуска в небольшой, но функциональный кемпер.
В популярности кемперов и домов на колёсах в современное время не стоит сомневаться. Такие разработки распространены буквально по всему миру. Они нашли свое место даже в России, где многие граждане предпочитают путешествовать своим ходом на личном транспорте. Намного удобнее использовать вместительный автомобиль в виде дома на колёсах, чем прибегать к услугам общественного транспорта, который не всегда ходит по нужному графику. На фоне повышающейся популярности, стоимость подобных транспортных средств тоже начинает расти, особенно если речь заходит об уникальных разработках.
Многие могут быть знакомы с таким понятием как таксомотор. В период с 1960 по 1980 года перевозкой людей на территории США занимался именно такой транспорт модели Checker Marathon. Оказывается, даже на его основе можно разрабатывать компактные кемперы для полноценного путешествия по всему миру. К большому сожалению, компания Lynds Camper Service создала только один экземпляр. Сейчас он выставлен на продажу на сайте Silodrome.
Этот дом на колёсах был создан в 1977 году и получил название Champer. В процессе модернизации универсал полностью лишился части кузова, расположенной за средней стойкой. Такая доработка была необходима для того, чтобы установить на усиленную раму жилой модуль.
Этот дом на колёсах был создан в 1977 году и получил название Champer. В процессе модернизации универсал полностью лишился части кузова, расположенной за средней стойкой. Такая доработка была необходима для того, чтобы установить на усиленную раму жилой модуль.
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С завода базовая модель предлагалась с одним из трёх двигателей компании Chevrolet на выбор. Базовым являлся рядный V6, объемом 3,8 литра. Следом шли двигатели V8, объемом 4,6 и 5,4 литра. Однако в ходе доработки специалисты решили установить под капот совершенно иной силовой агрегат. В результате теперь за движение этого кемпера отвечает V8, объемом 6.5 литра от GMC. Остальные улучшения включают модернизированную тормозную систему и усиленную подвеску.
Чтобы владельцу было удобно пользоваться таким транспортом, мастера решили установить здесь все самое необходимое. Поэтому внутри предусмотрена небольшая кухня с газовой плитой, духовым шкафом и холодильником. Для более удобного хранения вещей предусматриваются ящики.
Чтобы владельцу было удобно пользоваться таким транспортом, мастера решили установить здесь все самое необходимое. Поэтому внутри предусмотрена небольшая кухня с газовой плитой, духовым шкафом и холодильником. Для более удобного хранения вещей предусматриваются ящики.
Для отдыха предлагается гостиная зона, которая по совместительству является обеденной и дополнительной спальней. Вторая кровать установлена на втором этаже, который тоже там не случайно. Верхний отсек располагается прямо над водительским местом. К большому сожалению, в ходе разработки специалисты не подумали о размещении баков для хранения и использования воды.
Этот авто после доработки не простаивал на свалке. Даже сейчас у него есть владелец, который бережно относится к столь редкой версии. Известно, что хозяин уже проводил комплекс реставрационных работ, чтобы довести внешний вид до первоначального состояния.
В ходе модернизации он сохранил аутентичный стиль и отделку интерьера в стиле 1970 годов. К большому сожалению, в СССР подобные решения были развиты не так сильно. Кемперы в то время активно разрабатывались в Америке, где им быстро находили применение. На территории СССР такой транспорт не получил распространения, так как являлся достаточно дорогим и не подходил под статус народного автомобиля.
В ходе модернизации он сохранил аутентичный стиль и отделку интерьера в стиле 1970 годов. К большому сожалению, в СССР подобные решения были развиты не так сильно. Кемперы в то время активно разрабатывались в Америке, где им быстро находили применение. На территории СССР такой транспорт не получил распространения, так как являлся достаточно дорогим и не подходил под статус народного автомобиля.
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