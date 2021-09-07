Уникальный дом на колесах, созданный из такси 1960-х годов

Этот авто после доработки не простаивал на свалке. Даже сейчас у него есть владелец, который бережно относится к столь редкой версии. Известно, что хозяин уже проводил комплекс реставрационных работ, чтобы довести внешний вид до первоначального состояния.



В ходе модернизации он сохранил аутентичный стиль и отделку интерьера в стиле 1970 годов. К большому сожалению, в СССР подобные решения были развиты не так сильно. Кемперы в то время активно разрабатывались в Америке, где им быстро находили применение. На территории СССР такой транспорт не получил распространения, так как являлся достаточно дорогим и не подходил под статус народного автомобиля.