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Уникальный дом на колесах, созданный из такси 1960-х годов

Уникальный дом на колесах, созданный из такси 1960-х годов (19 фото)

Автор:
07 сентября 2021 14:17
Сообщество : Автомир
Метки: Checker   Checker Marathon   авто   автодом   автомир   дом на колесах   кемпер   такси   
332
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Вы, наверное, узнаете знаменитое такси Checker Marathon, которое можно встретить во множестве американских фильмов. Однако этот экземпляр совсем другой. В 1977 году компания Lynds Camper Service преобразовала универсал 1965 года выпуска в небольшой, но функциональный кемпер.
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Метки: Checker   Checker Marathon   авто   автодом   автомир   дом на колесах   кемпер   такси   
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2  комментария
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5k
Ruk 2 часа назад
К большому сожалению, в СССР подобные решения были развиты не так сильно. Кемперы в то время активно разрабатывались в Америке, где им быстро находили применение. На территории СССР такой транспорт не получил распространения, так как являлся достаточно дорогим и не подходил под статус народного автомобиля. Так же как и в РФ
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BiZ Минуту назад
как мы привыкли, что уникальный есть хороший. а это всего лишь единственный.
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