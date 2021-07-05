Checker Marathon: легендарное американское такси

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В 1999 году с линии сошел последний Checker Marathon. Этот легендарный таксомотор, наравне с другими его достопримечательностями, стал символом Нью-Йорка. Автомобили Checker исправно служили в такси с начала 1960-х, и отличались феноменальной надежностью.
Фирма Checker Motors Corporation была основана эмигрантом из Российской Империи — Морисом Маркиным в 1922 году в Чикаго. С самого начала компания занималась постройкой специализированных автомобилей такси. В те годы криминогенная обстановка в городе была не из лучших, и в 1923 году Маркин перенес производство кэбов в другой штат. Как бы то ни было бизнес активно развивался, и к концу 20-х Чекеры колесили по дорогам Детройта, Чикаго, Нью-Йорка и других американских городов.
Checker Model G-4 образца 1927 года для Нью-Йорского таксопарка
Секрет успеха компании Checker Motors был довольно прост. Все свои модели она проектировала и изготавливала именно как таксомоторы. Учитывая все требования, которые к автомобилям такого типа могут предъявляться. К примеру вплоть до 1954 года Чекеры были самыми распространенными в Нью-Йорке таксомоторами. А все потому, что власти города предъявляли специфические требования по пассажировместимости для машин такси, и Checker была одна из немногих компаний, которая им соответствовала.
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Checker Model G-6 образца 1928 года
В 1963 году Checker представила свой самый известный и увы свой последний автомобиль — Checker Marathon А11. Он был построен на базе Checker A9 образца 1956 года, и имел традиционную для машин этой фирмы конструкцию. В основе Marathon лежала прочная стальная лонжеронная рама с X-образной поперечиной. К ней крепились классические для американских машин 1950-х подвески: спереди независимая рычажная на винтовых пружинах, сзади рессорная. Тормоза также без откровений: спереди дисковые, сзади барабанные, но с усилителем.
Мощная рама, усиленные подвески — секрет надежности ходовой Checker Marathon
Фирма Checker собственных силовых агрегатов не выпускала, а закупала их на стороне. В разные годы под капотом Checker Marathon побывало несметное количество моторов. Изначально автомобиль комплектовался рядной шестеркой Continental Motors объемом 3,7 л и мощностью 140 л.с. Для автомобиля массой в 1534 кг не то чтобы много, но учитывая специфику работы вполне достаточно. Впрочем, уже с середины 60-х для Checker A11 можно было заказать двигатели V8 различного объема и мощности. Впоследствии самым распространенным мотором для Marathon стал Chevrolet V8 объемом 5,7 л мощностью от 145 до 300 л.с. Двигатели работали в паре с четырехступенчатой механикой или трехступенчатым «автоматом».
Так как таксомотор автомобиль сугубо утилитарный, то и дизайн у него вышел незатейливо простой. Во внешней отделке отсутствовали хромированные декоративные элементы, а решетка радиатора и бамперы были выполнены из алюминия. Не менее практичным был и салон, так как сиденья имели обивку из износостойких материалов. Кроме того высокий кузов и ровный пол обеспечивали удобство посадки и общий комфорт пребывания в просторном салоне. Причем с учетом раскладного третьего ряда Checker Marathon А11 без труда мог уместить 8 пассажиров.
Выпуск автомобилей Checker был прекращен в 1982 году. Но машины эти славились тем, что были сработаны очень крепко, а конструкция их проста, а значит и ремонтопригодна. В результате в Нью-Йорском такси Чекеры прослужили вплоть до конца 90-х. Причем у некоторых из них пробег перевалил за миллион миль, что сделает честь иному грузовику, что уж говорить про легковушку. Кроме того Checker Marathon оставил немалый культурный след в кинематографе. Число картин в которых задействован этот кэб учету не поддается. В общем с какой стороны не посмотри культовый автомобиль — легенда Нью-Йорка.
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