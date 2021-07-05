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Checker Marathon: легендарное американское такси

Checker Marathon: легендарное американское такси (11 фото)

Автор:
05 июля 2021 09:40
Сообщество : Автомир
Метки: Checker   Checker Marathon   авто   автомир   автомобили   такси   
399
11
В 1999 году с линии сошел последний Checker Marathon. Этот легендарный таксомотор, наравне с другими его достопримечательностями, стал символом Нью-Йорка. Автомобили Checker исправно служили в такси с начала 1960-х, и отличались феноменальной надежностью.
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Метки: Checker   Checker Marathon   авто   автомир   автомобили   такси   
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1k
emporio_ss Час назад
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vn 36 минут назад
Довелось погонять на таком...в ГТА)))
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9k
Александр 55 минут назад
Хороший рассказ читал в Юности, Жёлтые короли.
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