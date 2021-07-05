Checker Marathon: легендарное американское такси

Выпуск автомобилей Checker был прекращен в 1982 году. Но машины эти славились тем, что были сработаны очень крепко, а конструкция их проста, а значит и ремонтопригодна. В результате в Нью-Йорском такси Чекеры прослужили вплоть до конца 90-х. Причем у некоторых из них пробег перевалил за миллион миль, что сделает честь иному грузовику, что уж говорить про легковушку. Кроме того Checker Marathon оставил немалый культурный след в кинематографе. Число картин в которых задействован этот кэб учету не поддается. В общем с какой стороны не посмотри культовый автомобиль — легенда Нью-Йорка.