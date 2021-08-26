В подмосковной Кашире водитель «Мерседеса» сбил девушку на пешеходном переходе

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В среду 25 августа, в Кашире на перекрестке улицы Стрелецкой и Иваньковского шоссе водитель черного «Мерседеса» сбил девушку, которая переходит дорогу по пешеходному переходу.
На видео видно, как «Мерседеса» на высокой скорости резко поворачивает на перекрестке и сбивает девушку.
От удара девушку подбросило в воздух, и она несколько раз перевернулась. Ее положили на носилки и увезли в больницу. О состоянии пострадавшей информации на данный момент нет.
Местный житель Артем Артемов пишет: "Этот Мерин заметили уже давно ВСЕ, кроме местных гайцов, машинка приметная! Он как появился сразу начал «исполнять» на дороге. Ребята видно на нём ездят очень «весёлые», «шутки-приколы» постоянно на дороге... Да и обнаглели от безнаказанности из-за бездействия органов! А безнаказанность, как всем известно, притупляет Бдительность! Вот и результат. Видео в подтверждение вышесказанного, смотрите на Мерин."
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Но законодатель и дальше будет видеть в этом непредумышленное преступление с кучей смягчающих вину обстоятельств. Как с водителем Камаза, который после ДТП со смертельным исходом остался на свободе до решения по существу (обсуждали вчера аварию на Фишках)
А эти черные мрази откупятся,и дальше веселиться будут