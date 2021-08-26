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В подмосковной Кашире водитель «Мерседеса» сбил девушку на пешеходном переходе

В подмосковной Кашире водитель «Мерседеса» сбил девушку на пешеходном переходе (1 фото + 3 видео)

Автор:
26 августа 2021 11:30
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В среду 25 августа, в Кашире на перекрестке улицы Стрелецкой и Иваньковского шоссе водитель черного «Мерседеса» сбил девушку, которая переходит дорогу по пешеходному переходу.

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Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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16  комментариев
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70k
Иван Час назад
Сжечь нахер ч_урбанов вместе с их мерсом!
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34k
Alex 5 минут назад
И опять обезьяны... Твари.
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141
svarog19692007 8 минут назад
Поумут , простят , они же нечаянно ...
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36k
Олег 11 минут назад
почему-б не открыть прием обращений на таких неадекватов? Я с радостью выкладывал-бы видео нарушений и опасного вождения. Без вознаграждения, просто так. Эти ослоё-бы такими темпами уничтожат нормальных людей
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0
Владислав 15 минут назад
Мусора [мат], что тут сказать.
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50
Sergei 46 минут назад
Ну так же они не за Навального. Так что можно понять и простить.
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13k
Александр 54 минуты назад
А чё, коренные каширцы, Рулон Обоев, и Забег Уродов... И дядя кого-то из них "уважаемый человек"... И будет "Рафик неуиновен"... А девушку жалко...
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8k
Rus77 58 минут назад
Я уж не говорю о "черных", которые с гор спустились, где коз трахали, а здесь у нас впервые баб попробовали и сразу захотели с ишаков на "мерсы" пересесть... Спидоносцы... А работать никто не хочет, все хотят все и сразу.
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3k
Иван 59 минут назад
БЛМ по русски.
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1k
JulZh Час назад
Бедная девчонка!!!
Я конечно не всезнайка, но судя по судорогам, тут 2 варианта. Либо у нее крайне серьезная травма мозга, либо это уже, как бы, предсмертное. В любом случае, очень мне ее жаль, молодая еще, и шла, вроде, на разрешающий сигнал, и даже не на велосипеде переезжала. Просто шла! Дай бог выкарапкается!!!
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3k
Максим Час назад
По мне так это покушение на убийство и никак иначе. Зайти в поворот на скорости перед переходом, что бы показать некую удаль?
Но законодатель и дальше будет видеть в этом непредумышленное преступление с кучей смягчающих вину обстоятельств. Как с водителем Камаза, который после ДТП со смертельным исходом остался на свободе до решения по существу (обсуждали вчера аварию на Фишках)
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2k
emporio_ss Час назад
все новости дтп как в Москве хачи пересевшие с ишаков на машины - сбивают и калечат людей
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649
Yurkin Час назад
барадачи снова останутся безнаказанными
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2k
boom Час назад
Девушке хорошо досталось, и вряд ли без последствий.
А эти черные мрази откупятся,и дальше веселиться будут
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10k
Александр 2 часа назад
Урод
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Johnny

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