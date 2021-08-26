В подмосковной Кашире водитель «Мерседеса» сбил девушку на пешеходном переходе

Местный житель Артем Артемов пишет: "Этот Мерин заметили уже давно ВСЕ, кроме местных гайцов, машинка приметная! Он как появился сразу начал «исполнять» на дороге. Ребята видно на нём ездят очень «весёлые», «шутки-приколы» постоянно на дороге... Да и обнаглели от безнаказанности из-за бездействия органов! А безнаказанность, как всем известно, притупляет Бдительность! Вот и результат. Видео в подтверждение вышесказанного, смотрите на Мерин."

2021-08-26T11:30:07+03:00