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101-летний мужчина сел за руль электрического Ford, спустя 90 лет после того, как впервые проехал на Model T

101-летний мужчина сел за руль электрического Ford, спустя 90 лет после того, как впервые проехал на Model T (5 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2021 14:12
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   пожилой водитель   электромобиль   
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Не каждый день приходится читать такие заголовки, не так ли? Всегда приятно слышать о долгожителях, особенно о тех, кто все еще увлечен теми же вещами, что и тогда, когда они были еще подростками.

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Метки: авто   автомир   автомобили   пожилой водитель   электромобиль   
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Перст Указующий 2 часа назад
нормальный автомобиль и ничем не выделяющийся кусок мыла
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Ruk Час назад
хорошие в Англии машины
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