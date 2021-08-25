101-летний мужчина сел за руль электрического Ford, спустя 90 лет после того, как впервые проехал на Model T

Не каждый день приходится читать такие заголовки, не так ли? Всегда приятно слышать о долгожителях, особенно о тех, кто все еще увлечен теми же вещами, что и тогда, когда они были еще подростками.

0 Источник: Компания Ford организовала специальный тест-драйв электрокроссовера Mustang Mach‑E для, возможно, самого пожилого своего клиента — 101-летнего Гарольда Бэгготта. Он родился в 1920 году и впервые сел за руль в 10 лет: это был Ford T, а первой личной машиной Гарольда стал Ford 8 Popular.

0 Источник: Ещё десятилетним подростком Гарольд работал на ферме своих родителей и водил Model T, переоборудованный для доставки молока. У семьи Бэгготтов имелся ещё и туристический бизнес, а весь их автопарк состоял из Фордов.

0 Источник: Права Гарольд получил в 1936 году и через год купил первый личный автомобиль: он обошёлся всего в 100 фунтов. Позже юноша пересел на Ford Anglia, а всего Бэгготт за свою жизнь был владельцем двух десятков моделей Ford.

0 Источник: Как Гарольд заявил сам, он до сих пор сохранил интерес к автомобилям и был рад сесть за руль машины, которую, возможно, будут водить его правнуки. Особо он отметил тишину в салоне электрокроссовера.

Чтобы усугубить это ощущение, на мероприятие компания Ford привезла раритетный Ford T образца 2015 года: у Гарольда была возможность в полной мере сравнить впечатления. 2021-08-25T14:12:12+03:00 Чтобы усугубить это ощущение, на мероприятие компания Ford привезла раритетный Ford T образца 2015 года: у Гарольда была возможность в полной мере сравнить впечатления.