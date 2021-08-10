Эволюция логотипа УАЗ за всю историю существования завода

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Рассказываем, какой была первая эмблема Ульяновского автозавода и как она эволюционировала за последние 70 с лишним лет.
1950-1954
Самый первый логотип марки, появившийся на внедорожниках из Ульяновска, был очень простым, но весьма оригинальным. Он представлял собой крупную стилизованную «У». Автором этой эмблемы, не несущей никакого смысла, кроме как первой буквы в названии города, где находилось предприятие, считается художник-конструктор НАМИ Арямов.
Стилизованная «У» сначала появилась на сделанном им рисунке первого УАЗа вагонной компановки, ставшего основой для дальнейших разработок этой модели в Ульяновске. В те годы такой логотип можно было увидеть на радиаторных решетках первых штучных прототипов будущей «буханки». Таких, как автобус УАЗ-450Б на фото.
Стилизованная «У» сначала появилась на сделанном им рисунке первого УАЗа вагонной компановки, ставшего основой для дальнейших разработок этой модели в Ульяновске. В те годы такой логотип можно было увидеть на радиаторных решетках первых штучных прототипов будущей «буханки». Таких, как автобус УАЗ-450Б на фото.
1954-1957
Но изначальная эмблема просуществовала недолго, поскольку обезличенная «У» также была в начале названий других городов. Таких, как Урюпинск, Уфа и Уссурийск. А еще с нее начиналось много разных слов и понятий, которыми могли наградить не самый симпатичный советский внедорожник. Тогда то работник ОГКап Петр Куликов и разработал новую стильную эмблему, которая вслед за «У» появилась на тестовых прототипах, а затем и на серийных УАЗ-450 первых лет выпуска.
Это было кольцо со стилизованными крыльями по бокам. Внутри его находилась раскрашенная вручную вставка с золотыми буквами УАЗ и цветными полями темно-синего и красного цветов. Правда, и этот логотип просуществовал недолго, поскольку краски выцветали и облезали, а значок вскоре терял товарный вид.
Это было кольцо со стилизованными крыльями по бокам. Внутри его находилась раскрашенная вручную вставка с золотыми буквами УАЗ и цветными полями темно-синего и красного цветов. Правда, и этот логотип просуществовал недолго, поскольку краски выцветали и облезали, а значок вскоре терял товарный вид.
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1957-1959
Продолжение экспериментов с фирменным логотипом УАЗа обернулись тем, что в последующие несколько лет их было сделано несколько штук. Авторами этих вариантов стали художники и конструкторы бюро кузовов Петр Куликов и Анатолий Ковалев. Они создали эскизы и даже макеты эмблемы разной формы в металле и дереве. Среди них был логотип со стилизованной головой лося, который должен был символизировать выносливость и проходимость.
1957-1959
Они же были авторами эмблемы с изображением маяка и полным названием города, где находится автозавод.
1957-1959
Третий вариант логотипа тех лет содержит другую характерную черту, присущую городу Ульяновску. Это мост через Волгу. А точнее его силуэт внизу круглого товарного знака с надписями УАЗ и Ульяновск на светло-голубом фоне.
1959-1962
Очередной редизайн фирменного товарного знака в 1959 году подарил марке новый унифицированный вариант в виде растянутой в стороны стрелки с направленной вверх треугольной вершиной. Внутри на небесно-голубом фоне красовалась надпись УАЗ, а под ней, на стилизованных волнах, название города — Ульяновск. Это был последний логотип автозавода, который по форме и содержанию отличался от появившейся впоследствии и существующей до наших дней фирменной стилизованной под летящую птицу буквы «У».
1962-1970
Автором самой известной эмблемы УАЗа стал молодой выпускник Московского автомеханического института Альберт Рахманов, приехавший на автозавод в 1956 году для подготовки диплома по теме «Проектирование автобуса особенно малой вместимости». Его вариант знака развил идею эмблемы 1957 года. Так на свет появилась трансформированная в «птичку» буква «У».
В первоначальном варианте — без кольца по центру — она появилась на одной из серий опытных образцов УАЗ-469. Кругляш добавили чуть позже, когда товарный знак отправили на конкурс «На лучшее художественное оформление изделий, создание сувениров, фирменных знаков и упаковок» в Ульяновской области, где 22 декабря 1962 года он был отмечен первой премией в своей номинации.
В первоначальном варианте — без кольца по центру — она появилась на одной из серий опытных образцов УАЗ-469. Кругляш добавили чуть позже, когда товарный знак отправили на конкурс «На лучшее художественное оформление изделий, создание сувениров, фирменных знаков и упаковок» в Ульяновской области, где 22 декабря 1962 года он был отмечен первой премией в своей номинации.
1970-2000
Параллельно с уже утвержденным логотипом «птички» в круге, которую кто-то называл чайкой, а сам Рахманов ласточкой, на предприятии были разработаны еще два альтернативных товарных знака УАЗа. Один из них — свободно изогнутая в пространстве лента, изображающая все ту же букву «У». В ее разрыве видна искра, символизирующая рожденного в Ульяновске вождя пролетариата В.И. Ленина («Из искры возгорится пламя...»), чье имя также носил завод. А замкнутый круг, в котором была вписана «У», обозначал бесконечность движения.
1970-2000
Другой логотип — летящая птица Рахманова, но с изломом крыльев, как у чайки, и помещенная на прямоугольник или пятиугольник с синим фоном. В первом случае четыре угла знака символизировали столпы, на которых держится слава завода: проходимость, надежность, универсальность и неприхотливость.
А во втором — пять основных моделей, на выпуске которых тогда специализировался завод: четыре машины из семейства УАЗ-452 (грузовая, фургон, санитарная и автобус) и грузопассажирский УАЗ-469.
А во втором — пять основных моделей, на выпуске которых тогда специализировался завод: четыре машины из семейства УАЗ-452 (грузовая, фургон, санитарная и автобус) и грузопассажирский УАЗ-469.
2000-2016
Время не стоит на месте, и развитие технологий находит отражение во всем, что нас окружает. Не стала исключением и фирменная «летящая птица», которая в двухтысячном году потеряла объем, была дополнена крупной надписью УАЗ в нижней части логотипа, а также сменила цвет с градиентного серебристого на военно-зеленый и серый, напомнив тем самым о корнях марки.
2016 —
Не так давно Ульяновский автозавод решил вернуться к корням и вспомнил об эмблеме 1962 года. «Летящей птице» снова придали объем и прежний металлический блеск. Надписи УАЗ под ней сохранили военный зеленый окрас, но выполнили ее новым шрифтом — простым и лаконичным. Как и в предыдущем варианте, есть написание на кириллице и латинице.
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