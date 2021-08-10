Эволюция логотипа УАЗ за всю историю существования завода

Но изначальная эмблема просуществовала недолго, поскольку обезличенная «У» также была в начале названий других городов. Таких, как Урюпинск, Уфа и Уссурийск. А еще с нее начиналось много разных слов и понятий, которыми могли наградить не самый симпатичный советский внедорожник. Тогда то работник ОГКап Петр Куликов и разработал новую стильную эмблему, которая вслед за «У» появилась на тестовых прототипах, а затем и на серийных УАЗ-450 первых лет выпуска.



Это было кольцо со стилизованными крыльями по бокам. Внутри его находилась раскрашенная вручную вставка с золотыми буквами УАЗ и цветными полями темно-синего и красного цветов. Правда, и этот логотип просуществовал недолго, поскольку краски выцветали и облезали, а значок вскоре терял товарный вид.