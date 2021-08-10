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Эволюция логотипа УАЗ за всю историю существования завода

Эволюция логотипа УАЗ за всю историю существования завода (11 фото)

Автор:
10 августа 2021 10:40
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   логотип   маскот   уаз   эмблема   
404
11
Рассказываем, какой была первая эмблема Ульяновского автозавода и как она эволюционировала за последние 70 с лишним лет.
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Метки: авто   автомир   автомобили   логотип   маскот   уаз   эмблема   
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2k
emporio_ss 47 минут назад
красивая
Ссылка coub.com
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36k
Олег 56 минут назад
только это оцинкованное, гниёт меньше
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