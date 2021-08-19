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Авария дня. Фатальная ошибка пожилого водителя

Авария дня. Фатальная ошибка пожилого водителя (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2021 13:03
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   видео   дтп   камаз   пожилой водитель   смертельное дтп   
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В Рудном 83-летний водитель «семерки», поворачивая с улицы Топоркова на улицу Молодая Гвардия, не пропустил встречный автомиксер КамАЗ.
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Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   видео   дтп   камаз   пожилой водитель   смертельное дтп   
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7  комментариев
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1k
Василий Час назад
кто же правыми бортами на таком перекрёстке разъезжается!?
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Владимир 3 минуты назад
перекрестки - зло, кольца надо строить
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34k
Гёз Уленшпигель 6 минут назад
Дед молодчага! Технично от своей старухи избавился! И ведь не подкопаешься!
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5k
Shade116 11 минут назад
Куда лезет в 83 года??? Каждый выезд деда потенциально опасный либо крякнет за рулем и кого нибудь сшибет, либо залетит, что и случилось.
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7k
кот базилий 20 минут назад
Тряхнул старыми мудями перед бабкой.
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Johnny

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