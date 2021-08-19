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В Рудном 83-летний водитель «семерки», поворачивая с улицы Топоркова на улицу Молодая Гвардия, не пропустил встречный автомиксер КамАЗ.
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