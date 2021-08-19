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Авария дня. Водитель BMW угробил мотоциклиста на трассе под Кировом

Авария дня. Водитель BMW угробил мотоциклиста на трассе под Кировом (1 фото + 2 видео)

Автор:
19 августа 2021 12:44
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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В Слободском районе 44-летний водитель автомобиля BMW вышел на обгон и совершил столкновение с мотоциклом Suzuki. От удара байкер вместе с мотоциклом отлетел на вcтречную полосу, где в этот момент ехал фургон Ford и фура MAN.
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Метки: BMW   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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10k
Александр 2 часа назад
Урод водятел. Надеюсь посадят
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5k
Shade116 3 минуты назад
Мото жалко. Скажу лишь одно, выезжая на мотоцикле должен понимать, что в аварийной ситуации у тебя шансов меньше, чем у автомобиля, зная что у тебя за спиной семья лучше не рисковать. На авто шансов выжить больше. БМВшника на отсидку 7 летнию.
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34k
Гёз Уленшпигель 4 минуты назад
BMW - это ДИАГНОЗ.
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4k
NeDron 21 минуту назад
БМВ тот еще обмудок. Моцику на обочину бы уйти - там нет ни одного предмета двигающего со скоростью выше 0 км/ч...
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1k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
Известно, какие скорости были у каждого в момент столкновения?
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7k
Саша Смирнов 53 минуты назад
Каждый видит только своё. Велосипедисты способны видеть велосипедистов, а автомобилисты -- нет. Мотоциклисты прекрасно видят друг друга, а автомобилисты их не видят. Фурщики не видят ни велосипедистов, ни мотоциклистов, а порой и автомобилистов тоже не видят.
Вот и этот "автомобилист" ориентировался только на встречные грузовики и автомобили. Вроде пусто на встречке? Включу режим "самолёт"! А мотоциклист был бы сбит, даже если ехал бы очень-очень медленно, километров 50 в час.
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56k
pynh Час назад
Первый двухколесный спокойно проехал. А второму прилетело. Интересно почему.
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13k
Совранский Час назад
Это не ДПТ, это преднамеренное убийство!
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726
Электрик Час назад
Встретились два "одиночества" - низколетящий хруст и БМВ головного мозга.....
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579
Вальдемар 2 часа назад
Жаль что водитель БМВ выжил
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2k
Заряд бодрости 2 часа назад
слепошарый обгоёб
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56k
pynh 2 часа назад
Брат мог бы и лететь пониже. Да и какая разница что он бывший гаишник?
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