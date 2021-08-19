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В Слободском районе 44-летний водитель автомобиля BMW вышел на обгон и совершил столкновение с мотоциклом Suzuki. От удара байкер вместе с мотоциклом отлетел на вcтречную полосу, где в этот момент ехал фургон Ford и фура MAN.
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"У нас сейчас горе в семье. Водитель BMW жёстко нарушил правила и совершил столкновение с моим братом. Брат мой раньше был сотрудником ДПС, у него остались жена и ребёнок", — рассказала Лайфу сестра погибшего.
Последствия ДТП
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Вот и этот "автомобилист" ориентировался только на встречные грузовики и автомобили. Вроде пусто на встречке? Включу режим "самолёт"! А мотоциклист был бы сбит, даже если ехал бы очень-очень медленно, километров 50 в час.
Поведение существа за рулем БМВ вне логики.