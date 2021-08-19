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Безупречный Mitsubishi Lancer Evo VI Tommi Makinen Edition продан за рекордные 200 тысяч долларов

Безупречный Mitsubishi Lancer Evo VI Tommi Makinen Edition продан за рекордные 200 тысяч долларов (26 фото)

Автор:
19 августа 2021 10:50
Сообщество : Автомир
Метки: Evolution   Lancer   Mitsubishi   Mitsubishi Lancer Evo   авто   автомир   автомобили   
627
26
Еще в мае Mitsubishi Lancer Evo VI Tommi Makinen Edition был продан в Великобритании за 140 000 долларов США, что сделало его самым дорогим в своем роде. Все думали, что этот рекорд продлится долго, но похоже, что еще один первозданный образец спортивного седана был продан на аукционе Silverstone Auctions за еще более внушительные 203 000 долларов США.
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Метки: Evolution   Lancer   Mitsubishi   Mitsubishi Lancer Evo   авто   автомир   автомобили   
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Lakov Lucesar Час назад
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