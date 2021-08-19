Безупречный Mitsubishi Lancer Evo VI Tommi Makinen Edition продан за рекордные 200 тысяч долларов

Пробег Evo VI едва перевалил за 17 000 километров и единственная не заводская деталь в машине - выхлопная система. У машины было два предыдущих владельца и судя по фотографиям это один из самых идеальных TME в мире. Tommi Makinen Edition был финальной версией Evo VI и, возможно, самой интересной. Автомобиль запустили в 2000 году в честь четырех чемпионских титулов WRC, завоеванных для "Трех бриллиантов" знаменитым финном Томми Мякиненом с 1996 по 1999 год. TME был хорошо известен и в нашей стране, некоторое время не сходив со страниц автомобильной прессы. Подготовленному водителю автомобиль дарил массу удовольствия, а вот доморощенных гонщиков мог и угробить.