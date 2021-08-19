Безупречный Mitsubishi Lancer Evo VI Tommi Makinen Edition продан за рекордные 200 тысяч долларов

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Еще в мае Mitsubishi Lancer Evo VI Tommi Makinen Edition был продан в Великобритании за 140 000 долларов США, что сделало его самым дорогим в своем роде. Все думали, что этот рекорд продлится долго, но похоже, что еще один первозданный образец спортивного седана был продан на аукционе Silverstone Auctions за еще более внушительные 203 000 долларов США.
Сразу возникает вопрос, почему этот TME оказался более востребованным на торгах, чем принадлежавший Mitsubishi, поскольку обе машины находятся в первозданном состоянии. Дело в том, что в мире коллекционных автомобилей существует три главных слова: "первый", "последний" и "единственный". У автомобиля, проданного весной номер 006, в то время как рекордный Lancer на фотографиях гордо несет табличку с номером 001, что делает его гораздо более особенным. Для определенных лиц, конечно. Они как-раз готовы выкладывать неприличные суммы и формировать рынок коллекционных машин.
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Пробег Evo VI едва перевалил за 17 000 километров и единственная не заводская деталь в машине - выхлопная система. У машины было два предыдущих владельца и судя по фотографиям это один из самых идеальных TME в мире. Tommi Makinen Edition был финальной версией Evo VI и, возможно, самой интересной. Автомобиль запустили в 2000 году в честь четырех чемпионских титулов WRC, завоеванных для "Трех бриллиантов" знаменитым финном Томми Мякиненом с 1996 по 1999 год. TME был хорошо известен и в нашей стране, некоторое время не сходив со страниц автомобильной прессы. Подготовленному водителю автомобиль дарил массу удовольствия, а вот доморощенных гонщиков мог и угробить.
Под капотом четырехцилиндровый 2,0-литровый турбодвигатель официальной мощностью 280 л.с. - тогда еще в Японии действовали добровольные ограничения, но все понимали, что по факту лошадок там больше 300, а при определенном вмешательстве отдача мотора возрастала значительно. Разгонялся TME до 100 км/ч за приличные 4,4 секунды, а полный привод позволял реализовывать динамический потенциал на дорогах с любым покрытием. По сравнением со стандартным Evo VI, Tommi Makinen Edition отличался титановым турбокомпрессором, перенастроенными "мозгами", более "коротким" рулевым механизмом, выхлопной системой, усиленной раздаткой, иными бамперами и, конечно, раллийной ливреей на кузове!
Принимая во внимание нынешнюю стоимость, автомобиль явно станет "гаражной королевой" и боком по грунтовке уже не поедет. Будет отличное напоминание о временах, когда за относительно вменяемые деньги можно было купить автомобиль, созданный гонщиками для гонщиков, с простеньким салоном и внешностью без излишней агрессии и понтов!
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