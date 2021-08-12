Раз-два и в дамки: «шашечник» на "Лексусе" так хотел обогнать "БМВ", что столкнулся с мусоровозом

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На Третьем транспортном кольце в Москве два водителя устроили догонялки, один из них совершил слишком смелый, но необдуманный маневр и столкнулся с мусоровозом.
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Но надеюсь что одна..
только не понял одного. мог уйти в право и опору моста с правой сторы объехать. зачем лез под грузовик?
Блин, отбойник больше всего жалко... Вот вообще ни в чём не виноват... Даже не двигался.., просто стоял..
Ничему жизнь мажоров не учит.
Только если угробит кого или сам на тот свет отправится