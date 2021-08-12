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Раз-два и в дамки: «шашечник» на "Лексусе" так хотел обогнать "БМВ", что столкнулся с мусоровозом

Раз-два и в дамки: «шашечник» на "Лексусе" так хотел обогнать "БМВ", что столкнулся с мусоровозом (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 августа 2021 13:51
Сообщество : Аварии
Метки: lexus   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   шамаич   шашечник   
1580
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На Третьем транспортном кольце в Москве два водителя устроили догонялки, один из них совершил слишком смелый, но необдуманный маневр и столкнулся с мусоровозом.

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Метки: lexus   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   шамаич   шашечник   
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15k
Alex ASK Час назад
...и выходит такой петушок в укороченных штанишках
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7k
Tamdima 2 минуты назад
Blue?
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7k
sivanov1079 7 минут назад
Че сразу шашечки? Может, он догонял мужа, который на бмв ехал с другим?
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21k
Михаил Сметанкин 10 минут назад
А вот если бы коробку в спорт переключил...
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−2
Boris 16 минут назад
Дегенерат! Очередной навальник
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7k
Влад 24 минуты назад
Сука-помял хороший мусоровоз!
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4k
Денис Колосов Полчаса назад
Бальзам на душу) одним дибилом на дороге меньше стало, хоть на некоторое время
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102
ssvs0807 Полчаса назад
так это ж мамкин гонщик
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6k
Игорь Полчаса назад
блогер?
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15k
Serg2001 Полчаса назад
Выдать ему вместо настоящей пластмассовую детскую машинку, как соответствующую уровню его интеллекта. Причем пожизненно. На дорогах станет немного безопаснее.
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884
Виталий Полчаса назад
Жалко, что живой.
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3k
Слава Андреев 36 минут назад
не проскочил. )))) опыта мало. молодой.
только не понял одного. мог уйти в право и опору моста с правой сторы объехать. зачем лез под грузовик?
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1k
Василий 37 минут назад
бля, когда смотрел третий раз кончил.
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250
Витюшка Василий 16 минут назад
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9k
Атеист 44 минуты назад
Вот походу из-за таких мудней и растут тарифы на страховку. Мудень платит 10к(условно), а портит на 100к да и по несколько раз. Вот страховщики и берут с других. Гомодрилы, таким надо отдельный тариф. А еще лучше вообще изымать ВУ на пожизненно за такие вот гонки.
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678
Alexandr 54 минуты назад
Кто скажет-а что дальше?У нас,допустим,страховка конечно выплатит пострадавшей стороне,ну и если страховка каско-виновнику аварии.Но при этом и страховка на следующую машину поднимается сразу на три ступени(это выльется в увеличении платёжек).А после пары раз таких косяков-ни одна страховая компания не будет страховать вашу машину...А нет страховки-нет номеров(их выдаёт страховая компания).И всё !
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7k
KarabasBarabas 56 минут назад
Гомосека за рулём сейчас папик по жёппе отшлепает за разбитую тачку.
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5k
Ya Час назад
Хотелось бы услышать что водятел стал калекой физически(не только на голову). А машину папа для урода купит новую.
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5k
Свирепый Бамбр Час назад
Судя по походке, черножопый водятел избавился от недельного запора.
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1k
rider2 Час назад
Баран ...ть, могли и люди пострадать, если бы водитель мусоровоза не справился с управлением.
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2k
Vitamin Час назад
"По вине «шашечника» повреждения получили мусоровоз и отбойник."
Блин, отбойник больше всего жалко... Вот вообще ни в чём не виноват... Даже не двигался.., просто стоял..
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7k
Дмитрий Данилов Час назад
Тачка в КАСКО, спишут в тотал, делов то.
Ничему жизнь мажоров не учит.
Только если угробит кого или сам на тот свет отправится
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