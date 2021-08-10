Поскользнулся на масле: в Чувашии водитель «Логана» вылетел на встречку

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На загородной трассе под Новочебоксарском водитель «Логана» вылетел на встречку и «Лачетти». Причиной заноса стало вытекшее из КамАЗа масло, буквально за секунду до ДТП.
Розлив масла зафиксирован, но виновником аварии все равно признали водителя «Логана». В ДТП никто не пострадал.
Водителю КамАЗа выписали штрафы за управление авто при наличии неисправностей (предупреждение или 500 рублей) и за повреждение дорог (5-10 тысяч).
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