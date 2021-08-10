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Поскользнулся на масле: в Чувашии водитель «Логана» вылетел на встречку

Поскользнулся на масле: в Чувашии водитель «Логана» вылетел на встречку (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 августа 2021 12:51
Сообщество : Аварии
Метки: Renault   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   
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На загородной трассе под Новочебоксарском водитель «Логана» вылетел на встречку и «Лачетти». Причиной заноса стало вытекшее из КамАЗа масло, буквально за секунду до ДТП.

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Метки: Renault   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   
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4  комментария
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9k
myymoo 40 минут назад
Ну водителю логана в суд только теперь.
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lem02 10 минут назад
Зато отсудить Логан может всё и у всех. И у камаза и у дорожников...
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Объект реальности 15 минут назад
Там походу у камаза фильтр сорвало, знатно он дорогу полил.
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Johnny

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