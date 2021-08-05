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ДТП с участием трамвая из Самары

ДТП с участием трамвая из Самары (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 августа 2021 12:11
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   трамвай   
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На Заводском шоссе водитель легкового автомобиля Lada Vesta хотел совершить разворот, но не пропустил трамвай.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   трамвай   
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12  комментариев
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55k
Нанук Паналык Час назад
Я свидетель!Трамваевод мог легко взять руля
влево и объехать тазовода по обочине!
100% вина трамвая!
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6k
Кружок 15 минут назад
"Водитель трамвая не признает своей вины! " (с)
Трындец. Да как он СМЕЕТ???
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14k
Alex ASK Полчаса назад
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2k
Vitamin Полчаса назад
Хы))
Ладавод мог бы и к прихиатру сначала обратиться)))
Порадовала реакция), трамваевод не признал вину...)))
А что хотел ладавод?)))
Трамвай едет рядом, его видно, он едет БЛ прямо, по рельсам, ладавод крутой поц, который едет "как надо", который не видит трамвая....
Жесть, юморнул видос))
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227
Thomsen Полчаса назад
<Трамвай ударил стоящую машину и водитель трамвая не признает своей вины!>



<может есть запись с регистратора>

ЕСТЬ!
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9k
Атеист 39 минут назад
"водитель трамвая не признает своей вины! "
А "водитель" трамвая и не виноват, хрена ему признавать что-то?
Веставод просто де6илушка обыкновенный.
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11k
Taximaxi 48 минут назад
Стояло у водителя,
Но не на езду,
Трамвайчик-этнография,
Его послал в пи*ду.
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10k
Александр 49 минут назад
Думаю видео очень помогло вестоводу.
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9k
Lev Asriev Час назад
Блин, отдыхать уже надо. Прочитал текст, как: "водитель легкого поведения хотел совершить разворот"
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