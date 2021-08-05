ДТП с участием трамвая из Самары

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На Заводском шоссе водитель легкового автомобиля Lada Vesta хотел совершить разворот, но не пропустил трамвай.
Водитель Lada в местной группе разместил призыв о помощи: "Прошу откликнуться свидетелей ДТП, может есть запись с регистратора, между трамваем и Ладой Веста, в районе Заводского шоссе и Кирова. Трамвай ударил стоящую машину и водитель трамвая не признает своей вины! У Весты очень сильные повреждения."
Вскоре очевидец выложил запись с видеорегистратора
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100% вина трамвая!
Трындец. Да как он СМЕЕТ???
Ладавод мог бы и к прихиатру сначала обратиться)))
Порадовала реакция), трамваевод не признал вину...)))
А что хотел ладавод?)))
Трамвай едет рядом, его видно, он едет БЛ прямо, по рельсам, ладавод крутой поц, который едет "как надо", который не видит трамвая....
Жесть, юморнул видос))
<может есть запись с регистратора>
ЕСТЬ!
А "водитель" трамвая и не виноват, хрена ему признавать что-то?
Веставод просто де6илушка обыкновенный.
Но не на езду,
Трамвайчик-этнография,
Его послал в пи*ду.