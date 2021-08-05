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Авария дня. В Ростовской области пожилой пенсионер насмерть сбил женщину

Авария дня. В Ростовской области пожилой пенсионер насмерть сбил женщину (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 августа 2021 10:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пожилой водитель   смертельное дтп   
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В поселке Новобессергеневка 80-летний водитель «Лады Калина» на большой скорости вылетел на обочину и сбил женщину-пешехода, после чего столкнулся с автомобилем Mercedes и перевернулся.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пожилой водитель   смертельное дтп   
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9  комментариев
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3k
Горожанин 2 часа назад
"До ДТП у пенсионера было два инсульта..."

Это примерно то же самое как:

"До выдачи лицензии на оружие и расстрела школьников и учителей молодому человеку был поставлен диагноз шизофрения"...
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12k
Сергей Полчаса назад
Старый пердун!
У нас соседка в доме такая же, сколько инсультов уже было, а водит тачку! Во дворе нет машины, какую бы она не боднула! Из поездок по городу и на дачу часто возвращается с новыми следами "битв"! И права никто не забирает!
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22k
Ваня 58 минут назад
старый мудак... с таким диагнозом, да и за руль сел, жизнь забрал...
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6k
кот базилий Час назад
Ну низя в таком возрасте за руль, не надо из себя молодого петушка строить хорохорясь перед родными и знакомыми.
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4k
au3 2 часа назад
"пожилой пенсионер " 80и лет :)
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5k
Shade116 2 часа назад
А есть ли у деда родня? и почему ему позволяли ездить за рулем в таком возрасте да и еще перенесший 2 инсульта?!
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7k
Garpia121 2 часа назад
Интересно, что скажут врачи выдавшие водительскую мед. справку? Как можно разрешить вождение в 80 лет с двумя инсультами?
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