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В поселке Новобессергеневка 80-летний водитель «Лады Калина» на большой скорости вылетел на обочину и сбил женщину-пешехода, после чего столкнулся с автомобилем Mercedes и перевернулся.
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Как сообщили родственники водителя, до ДТП у пенсионера было два инсульта. Он госпитализирован.
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Это примерно то же самое как:
"До выдачи лицензии на оружие и расстрела школьников и учителей молодому человеку был поставлен диагноз шизофрения"...
У нас соседка в доме такая же, сколько инсультов уже было, а водит тачку! Во дворе нет машины, какую бы она не боднула! Из поездок по городу и на дачу часто возвращается с новыми следами "битв"! И права никто не забирает!