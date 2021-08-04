698
1
1
На автодороге от Красноярска в сторону Абакана 41-летний водитель тягача Volvo с автоцистерной в повороте вылетел на встречную полосу и столкнулся с универсалом Toyota Probox. В результате столкновения, легковушка улетела в кювет.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Присутствует ненормативная лексика!
“Чудом удалось среагировать и увернуться от фуры. А вот ехавшая первой машина, которую снесло с дороги – в хлам. Я съехал на обочину, подошел к пострадавшей иномарке, убедился, что там все живы (у женщины-пассажирки была разбита голова: вся в крови). Грузовик остановился также, перекрыв трассу. Следом за мной ехали друзья пострадавших. Так как мой автомобиль только слегка задело, я не стал дожидаться ДПС и поехал дальше, оставив свой номер“, – сообщил автор видео.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Омске двое взрослых и школьник пострадали ДТП
- Авария дня. Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Свердловской области
- Авария дня. На этот раз обошлось без пострадавших
- Авария дня. Быстрый водитель тягача попал в ДТП в Новосибирске
- Авария дня. ДТП на железнодорожных путях в Липецкой области
Метки: аварии авария дня авто авто аварии видео дтп занос фура
25
Понравилось25
Новости партнёров