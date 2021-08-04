“Чудом удалось среагировать и увернуться от фуры. А вот ехавшая первой машина, которую снесло с дороги – в хлам. Я съехал на обочину, подошел к пострадавшей иномарке, убедился, что там все живы (у женщины-пассажирки была разбита голова: вся в крови). Грузовик остановился также, перекрыв трассу. Следом за мной ехали друзья пострадавших. Так как мой автомобиль только слегка задело, я не стал дожидаться ДПС и поехал дальше, оставив свой номер“, – сообщил автор видео.

2021-08-04T11:36:20+03:00