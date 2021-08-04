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Авария дня. Под Красноярском фура снесла с дороги легковой автомобиль

Авария дня. Под Красноярском фура снесла с дороги легковой автомобиль (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 августа 2021 11:36
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   фура   
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На автодороге от Красноярска в сторону Абакана 41-летний водитель тягача Volvo с автоцистерной в повороте вылетел на встречную полосу и столкнулся с универсалом Toyota Probox. В результате столкновения, легковушка улетела в кювет.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   фура   
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2  комментария
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Алексей 2 часа назад
Бля. Сажать таких лет на 15-20 за "попытку убийства двух и более лиц общественно опасным способом". Да по телеку показывать и видео и оглашение приговора.
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ProFanas Полчаса назад
Судя по отбойнику, место то заколдованное.
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