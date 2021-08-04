Минутка прекрасного для автолюбителей: идеально отреставрированный Mercedes-Benz 500E

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Легендарный «Волчок» — Mercedes-Benz E500 W124 с 5-литровым V8, разработанный совместно с компанией Porsche. Тот самый дух истинного «Мерседеса» 90-х, которого многим не хватает в его наследниках.
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