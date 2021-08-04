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Минутка прекрасного для автолюбителей: идеально отреставрированный Mercedes-Benz 500E

Минутка прекрасного для автолюбителей: идеально отреставрированный Mercedes-Benz 500E (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 августа 2021 13:59
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Mercedes-Benz   Mercedes-Benz 500E   авто   автомир   автомобили   волчок   янгтаймер   
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Легендарный «Волчок» — Mercedes-Benz E500 W124 с 5-литровым V8, разработанный совместно с компанией Porsche. Тот самый дух истинного «Мерседеса» 90-х, которого многим не хватает в его наследниках.

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Метки: Mercedes   Mercedes-Benz   Mercedes-Benz 500E   авто   автомир   автомобили   волчок   янгтаймер   
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5  комментариев
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28k
Игорь Час назад
Судя по всему чуваку можно гораздо дешевле удовлетворить свою страсть всё пощёлкать и понажимать...
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91
Thomsen 2 часа назад
А можно фото до "реставрации"? Этот мерин 30 лет где-то в степи в дедушкиной юрте простоял?
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−158
Сергей Смирнов 2 часа назад
Странно, что нет шуток про Мерседесы и казахов. Больше, чем в Алмате, пожалуй нигде нет такого количества Мерседесов на 1000 автомобилей.
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55k
Нанук Паналык 2 часа назад
Я уже почти кончил,а он слинял!
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