Парень только что купил Pontiac, на котором он оставил записку 14 лет назад

Посмотрите на этот Pontiac 6000 SE AWD 1990 года выпуска, в настоящее время владельцем которого является Джон Саймонс. Да, в свое время "Понтиак" построил полноприводный седан. На самом деле это был единственный полноприводный седан, который можно было получить от любой марки General Motors до 2000-х годов, и он был довольно редок на улице.



Это был также конец эпохи, перенесшей свой традиционный квадратный детройтский стиль в начало 1990-х годов на фоне округлых европейских дизайнов, таких как Ford Taurus и собственный переработанный Гран-при Pontiac. 1991 год был последним годом для 6000-го, и точно так же он канул в историю.