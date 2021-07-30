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Парень только что купил Pontiac, на котором он оставил записку 14 лет назад

Парень только что купил Pontiac, на котором он оставил записку 14 лет назад (14 фото)

Автор:
30 июля 2021 09:17
Сообщество : Автомир
Метки: Pontiac   авто   автомир   автомобили   полный привод   седан   
364
14
Из-за своей страсти к автомобилю Pontiac 6000 SE AWD 1990 года выпуска, который часто припарковывали на парковке университета, молодой человек смело оставил записку с предложением купить его. Спустя 14 лет парень неожиданно получил ответ!
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Метки: Pontiac   авто   автомир   автомобили   полный привод   седан   
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2  комментария
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12k
Konstantin 59 минут назад
История конечно интересная, но гугл-перевод такой себе
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Егор 53 минуты назад
Не бита, не крашена, дедушка на дачу по выходным ездил, стояла в гараже, 107000 миль за 30 лет наездил...
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