Парень только что купил Pontiac, на котором он оставил записку 14 лет назад

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Из-за своей страсти к автомобилю Pontiac 6000 SE AWD 1990 года выпуска, который часто припарковывали на парковке университета, молодой человек смело оставил записку с предложением купить его. Спустя 14 лет парень неожиданно получил ответ!
Посмотрите на этот Pontiac 6000 SE AWD 1990 года выпуска, в настоящее время владельцем которого является Джон Саймонс. Да, в свое время "Понтиак" построил полноприводный седан. На самом деле это был единственный полноприводный седан, который можно было получить от любой марки General Motors до 2000-х годов, и он был довольно редок на улице.
Это был также конец эпохи, перенесшей свой традиционный квадратный детройтский стиль в начало 1990-х годов на фоне округлых европейских дизайнов, таких как Ford Taurus и собственный переработанный Гран-при Pontiac. 1991 год был последним годом для 6000-го, и точно так же он канул в историю.
Это был также конец эпохи, перенесшей свой традиционный квадратный детройтский стиль в начало 1990-х годов на фоне округлых европейских дизайнов, таких как Ford Taurus и собственный переработанный Гран-при Pontiac. 1991 год был последним годом для 6000-го, и точно так же он канул в историю.
"Моя любовь к понтиакам началась, когда мне было пять лет", - сказал Саймонс.
"Мои бабушка и дедушка купили в 1992 году совершенно новый Pontiac Bonneville SSEi. Я любил эту машину; у него было достаточно кнопок и электронных штуковин, чтобы увлечь любого любознательного ребенка. Когда мне исполнилось 16 лет, мне подарили эту машину; с тех пор я с удовольствием узнавал все больше и больше о Pontiac."
"Мои бабушка и дедушка купили в 1992 году совершенно новый Pontiac Bonneville SSEi. Я любил эту машину; у него было достаточно кнопок и электронных штуковин, чтобы увлечь любого любознательного ребенка. Когда мне исполнилось 16 лет, мне подарили эту машину; с тех пор я с удовольствием узнавал все больше и больше о Pontiac."
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Поэтому, когда он увидел этот бордовый 6000 SE AWD, припаркованный в колледже Центрального Вашингтонского университета в Элленсбурге, штат Вашингтон, он был настолько поражен, что написал владельцу записку, восхваляющую машину. Он также оставил свой адрес электронной почты и просьбу связаться с ним, если владелец когда-нибудь захочет продать машину. Это было в сентябре 2007 года.
Время шло. Прошло почти 14 лет, пока однажды Саймонс не получил сообщение об автомобиле. Записка, по-видимому, что-то значила для владельца "Понтиака" Дина Росса-старшего, потому что он хранил ее до своей смерти в марте 2021 года в возрасте 97 лет. Сын и внук Росса нашли записку и связались с Саймонсом.
6000 SE AWD в настоящее время имеет 107 000 миль на одометре, и он находится в прекрасном состоянии.
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Метки: Pontiac авто автомир автомобили полный привод седан
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