809
1
1
В Нижнесергинском районе сотрудники ГИБДД подрезали водителя Lada Granta, вышедшего на обгон. Избегая слолкновения, водитель Granta резко затормозил и вылелет с дороги, перевернувшись несколько раз.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Водитель заснул и больше не проснулся
- Авария дня. Попавший в ДТП водитель «учебного» автомобиля скончался
- Авария дня. Ребенок погиб в результате ДТП в Татарстане
- Авария дня. Пьяный водитель КамАЗа убил молодую семью
- Авария дня. Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ростовской области
Метки: аварии авария дня авто авто аварии видео гибдд дтп подрезал
20
Понравилось20
Новости партнёров
Начать тормозить и крутить руль, ну такое себе решение.
Про сотрудников молчу.
Гибоны хоть и избыточно, но сделали свою работу. Убрали доба...па с дороги.
Так вилять рулем.
1. На кой было крутить руль?
2. Если ты слабый водитель, то зачем идти на обгон?
Водитель явно малоопытен, но считал о себе диаметрально противоположно.