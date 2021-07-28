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Авария дня. Машина ГИБДД спровоцировала серьезное ДТП на трассе в Свердловской области

Авария дня. Машина ГИБДД спровоцировала серьезное ДТП на трассе в Свердловской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 10:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   гибдд   дтп   подрезал   
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В Нижнесергинском районе сотрудники ГИБДД подрезали водителя Lada Granta, вышедшего на обгон. Избегая слолкновения, водитель Granta резко затормозил и вылелет с дороги, перевернувшись несколько раз.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   гибдд   дтп   подрезал   
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14  комментариев
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7k
Дмитрий Данилов 2 часа назад
Водитель гранты видать не очень опытен и растерялся в данной ситуации.
Начать тормозить и крутить руль, ну такое себе решение.
Про сотрудников молчу.
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14k
Сергей 23 минуты назад
А что бы этот массовый обганало делал, если бы там был поворачивающий налево? Имел бы его в зад?
Гибоны хоть и избыточно, но сделали свою работу. Убрали доба...па с дороги.
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25k
Григорий Полчаса назад
Если человек обгоняет, а после перестраивается в свою полосу, то это обгон, здесь просто жал на тапок по встречке. Менты могли его и не видеть - машина за ними на обгон не шла.
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−8
@ 36 минут назад
путлеровская мусорня , гниль подзалупная .
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53
Юденич 45 минут назад
Чем же сотрудники спровоцировали аварию? Начал обгон а потом вернулся в свою полосу. Это обгоняющий водитель толи неопытен толи пъян, а может с будуна. Крутанул резко руль влево, хотя мог этого и не делать.
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17k
KOSTELLO Час назад
ДПСники, конечно те еще "молодцы", но обгоняющий просто либо неопытен, либо истеричка.
Так вилять рулем.
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3k
Александр Час назад
Ну и что критичного было в данной ситуации? Два вопроса:
1. На кой было крутить руль?
2. Если ты слабый водитель, то зачем идти на обгон?
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918
Денис Федоров 2 часа назад
Маневр конечно так себе,но сотрудники...Надеюсь они уже не сотрудники...
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну, не знаю кого там признают виновным, но я, лично, так, как водитель Гранты, себя на дороге не веду. Типа, ага, там эти тошноты зачем-то собрались, а я весь такой из себя Шумахер сейчас их сделаю. Сделал!
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