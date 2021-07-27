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Авария дня. Пенсионерка бросилась под колеса автомобиля

Авария дня. Пенсионерка бросилась под колеса автомобиля (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 июля 2021 11:05
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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В Златоусте на улице Аносова 84-летнюю женщину сбил автомобиль, когда она перебегала проезжую часть в неположенном месте.
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Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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10  комментариев
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13k
Роберт Шекли 2 часа назад
Водителя жалко
Никто от такого не застрахован
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0
Человек Наблюдающий Минуту назад
Из-за этой клячи водила сядет. Бабке два понедельника оставалось. а сидеть за нее как за новенькую. Желаю ей выжить, ради водителя.
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7k
Лещ 8 минут назад
Смотреть без звука!! там у автора курица в машине воет громко((
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2k
Egoro 46 минут назад
Перебегать дорогу перед близкоедущии транспортом - национальный спорт наших бабушек, периодически наблюдаю это, слава Богу без таких последствий.
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63k
Viktor 2 часа назад
Даааа ..., 84 с такими травмами это приговор. Ну тем не менее, вылечиться бабке!
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32k
Опаньки 2 часа назад
как снаряд - четко в цель вошла, в моторный отсек
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1k
max 2 часа назад
Бабка старая ...., с ней все понятно. На фольксвагене куда смотрел, даже экстренного торможения не было. Ну теперь бабку лечить будет.
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54k
Нанук Паналык 2 часа назад
Лучше бы наглухо....Теперь будет медленно умирать в мучениях.
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