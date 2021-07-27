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В Златоусте на улице Аносова 84-летнюю женщину сбил автомобиль, когда она перебегала проезжую часть в неположенном месте.
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В тяжелом состоянии женщина была доставлена в городскую больницу. У неё диагностированы множественные переломы рёбер, сломаны обе ноги, сотрясение головного мозга. За её жизнь борются медики.
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