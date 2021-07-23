Первой машиной должны быть «Жигули» — их не жалко!

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В Санкт-Петербурге на парковке у торгово-развлекательного центра по проспекту Стачек девушка на «Жигулях» въехала в Volvo, сдавая задним ходом.
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Метки: аварии авто авто аварии ваз видео дтп женщина за рулем
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Гидроусилителя нет, да еще и механика
Volovo тоже не сильно жаль. Volvo было бы жальче.