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Первой машиной должны быть «Жигули» — их не жалко!

Первой машиной должны быть «Жигули» — их не жалко! (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 июля 2021 12:12
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   ваз   видео   дтп   женщина за рулем   
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В Санкт-Петербурге на парковке у торгово-развлекательного центра по проспекту Стачек девушка на «Жигулях» въехала в Volvo, сдавая задним ходом.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   ваз   видео   дтп   женщина за рулем   
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764
Злодей Час назад
Она просто захотела познакомиться ))
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17k
KOSTELLO Минуту назад
Баба, за рулем классики, самая лютая.
Гидроусилителя нет, да еще и механика
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1k
Angelpro Минуту назад
Блин ну как так резко можно сдавать и не смотреть что там сзади.
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8k
Lev Asriev 15 минут назад
Тем, кто уже не помнит, кузовные детали на жигулях, приварены к каркасу. Там замена крыла-это ад адский.
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−55
Ви 21 минуту назад
мне так во дворе мужик угрожал, потом сын выбежал, а прикол в том, что он в меня въехал сдавая задом, но рассказывал, что я ему в зад заехал.
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40k
Евгений Полчаса назад
Первой женой должна быть страшная - с ней не жалко разводиться.
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15k
Игорь Хомченко 44 минуты назад
"девушка на «Жигулях» въехала в Volovo, сдавая задним ходом." (с)

Volovo тоже не сильно жаль. Volvo было бы жальче.
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1k
azuver Час назад
Как для меня,любую машину жалко.Начинал с "Жигулей" в 90е,любая царапина на машине-"рана на сердце" А девушке,в зеркала нужно было смотреть.Видимо плохо учили ими пользоваться.
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1k
Евгений Кондратьев Час назад
У кого то сегодня будет секс
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44
KarrNatt Час назад
Она ещё наверное аудисту замечание сделала, что он сзади подставился..))) На так один юнец на старой четырнадцатой так и предьявил, мы на парковке стояли, а он задом выезжал...Зеркала все ржавые, обзора у него вообще никакого нет... Вызвали ГИБДД, потом извинялся....
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