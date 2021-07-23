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Курьёзный случай: пассажиры троллейбуса устроили ДТП

Курьёзный случай: пассажиры троллейбуса устроили ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 июля 2021 11:06
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   дтп   курьезное дтп   общественный транспорт   троллейбус   
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В Киеве на Севастопольской площади сломался троллейбус, и пассажиры решили помочь водителю толкнуть его. ДТП произошло, когда водитель кроссовера Nissan попытался повернуть перед троллейбусом.

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Метки: авария   авто   дтп   курьезное дтп   общественный транспорт   троллейбус   
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5  комментариев
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7k
Колорад 58 минут назад
"...пассажиры троллейбуса устроили ДТП."
Как в анекдоте:
- Ну, рассказывайте, как обгоняли, как подрезали.
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9k
Атеист Полчаса назад
На нисане оленина знатная.
Он и виноват, не предоставил преимущество троллейбусу при перестроении/повороте. А на какой "тяге" троллейбус ехал, это уже его проблемы, хоть на запряженных лошадях.
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28
Шурман 45 минут назад
Украина , дятла на нисане нужно на пересдачу отправить , они так же в Европе пытаются подреза обогнать подставить , потом выходят и на своей бредятине , узнают что с русскими связались или с чеченцами и сразу слезы типа а как же нам домой , херня вопрос решим все через страховку и здесь он понимает что виноват и пошли слезы , давай я отработаю я как раз работу шукаю :)) самое интересное что им так мозги промыли что они думают что вся Европа говорит и понимает Украинский , ШУКАЮ .
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28
Шурман 44 минуты назад
А вот еще крытая фраза , доброго здоровочика :)))))
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8k
ScorpionDS 46 минут назад
На Nissan баран какой-то, вот ему прямо перед троллейбусом нужно было повернуть?
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