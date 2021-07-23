Курьёзный случай: пассажиры троллейбуса устроили ДТП

Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото...

Как выглядит Infiniti QX50, утонувший в реке

16-летний подросток без прав в Татарстане угнал машину и устроил ДТП с тремя жертвами

Испугалась и забыла про "ручник": как за несколько минут устроить две аварии

Не царское это дело, пристёгиваться за рулём

Уверенно на «красный»: троллейбус протаранил дом в центре Краснодара