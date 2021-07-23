Курьёзный случай: пассажиры троллейбуса устроили ДТП

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В Киеве на Севастопольской площади сломался троллейбус, и пассажиры решили помочь водителю толкнуть его. ДТП произошло, когда водитель кроссовера Nissan попытался повернуть перед троллейбусом.
Полицейские составили на водителя троллейбуса протокол по статье 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП).
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Как в анекдоте:
- Ну, рассказывайте, как обгоняли, как подрезали.
Он и виноват, не предоставил преимущество троллейбусу при перестроении/повороте. А на какой "тяге" троллейбус ехал, это уже его проблемы, хоть на запряженных лошадях.