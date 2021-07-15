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В Орске на проспекте Ленина водитель Lada Priora на большой скорости лавировал между машин и сбил мужчину, который выходил из припаркованного автомобиля.
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жаль мужчину убитого, хоть и сам правила нарушил остановившись в неположенном месте.
Да Михаил Владимирович?
Надо бы ему ещё добавить к сроку за попытку скрыться.
Удар пришелся по машине.
Сначала осматриваешь машину.
А он куда-то там попёрся.
Не странно ли?
но вполне возможно, что именно так, как Вы говорите, дело и обстоит.
:) Тогда этот водила в трениках вдвойне дебил.
Он убил человека!
На столбе висит "окончание зоны действия "остановка запрещена" для легковых авто"
Т.е. водитель не нарушил правил остановки. И идти он мог в аптеку.
Он запарковался после него.