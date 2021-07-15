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Авария дня. Лихач насмерть сбил человека в Оренбургской области

Авария дня. Лихач насмерть сбил человека в Оренбургской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 июля 2021 10:46
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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В Орске на проспекте Ленина водитель Lada Priora на большой скорости лавировал между машин и сбил мужчину, который выходил из припаркованного автомобиля.
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Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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25  комментариев
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24k
Vazari 2 часа назад
Ублюдок, с ублюдской манерой езды. Убил человека+ сломал жизнь себе.
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47
Abeille133 Полчаса назад
интересная у водителя реакция. вышел и пошел. типа мимо проходил??
жаль мужчину убитого, хоть и сам правила нарушил остановившись в неположенном месте.
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24k
Владимир Полчаса назад
Да и по%уй бабы еще нарожают.
Да Михаил Владимирович?

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62k
Viktor 40 минут назад
И как таких утырков земля-матушка носит!?

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16k
Денис Час назад
Норм так. Сбил человека и спокойной походочкой неторопливой начал двигаться от места преступления.
Надо бы ему ещё добавить к сроку за попытку скрыться.
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838
Not Found! Час назад
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1k
Lovels Travel Час назад
Умышленное убийство!
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6k
КОСТЯН 2 часа назад
И пошёл с глубокомысленным ЕПАЛОМ как будто ниче не случилось... так бы и ушёл еслиб мужики не тормознули. А что там с пострадавшим ВАЩЕ ПОХ
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367
Елена Букреева 2 часа назад
Не дай Бог и себе жизнь так сломать и другим. Лучше спокойно ездить и максимально предсказуемо.
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101
⛔ Александр ⛔ 2 часа назад
Интересно, посадят ли его как Ефремова?
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101
⛔ Александр ⛔ Провокатор 4 минуты назад
Какая разница в каком он состоянии убил человека?
Он убил человека!
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−58
Ви 2 часа назад
вот вроде не пьяный, взрослый мужик, сука, что у него в голове было, когда он так маневрировал? откуда такая уверенность ?
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ведь не сегодня этот урод начал так ездить. Почему он оставался на дороге? Почему чтобы его изолировать от людей потребовалась гибель человека? Сколько их таких ещё гоняет на "Приорах", на "Лексусах"? Почему изменения в конструкции автомобиля по сей день сходит этим дебилам с рук? Почему в данном случае нельзя квалифицировать содеянное как умышленное убийство? Ведь трагедия была лишь делом времени, раз он умышленно практиковал опасное вождение.
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13k
Booka1a 2 часа назад
как обычно, два дебила. один решил, что он Шумахер, второй запарковался под знаком "Остановка запрещена", да еще в самом узком месте дороги. судя по всему, король жизни шел в ювелирный
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