Высокий полет: мототрюкач эффектно перепрыгнул через своего собрата

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Мотоциклист ехал на заднем колесе и вовремя не заметил, что впереди все начали замедляться. Лишь чудом он сам не получил серьезных травм и не покалечил своего приятеля. Но получилось очень эффектно!
Если бы ему удалось удачно приземлиться, это был бы самый крутой трюк с мотоциклом, который я когда-либо видел!
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Метки: авто везение видео мото мотоциклист повезло стантрайдинг
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