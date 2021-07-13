Высокий полет: мототрюкач эффектно перепрыгнул через своего собрата

Мотоциклист ехал на заднем колесе и вовремя не заметил, что впереди все начали замедляться. Лишь чудом он сам не получил серьезных травм и не покалечил своего приятеля. Но получилось очень эффектно!

0 Если бы ему удалось удачно приземлиться, это был бы самый крутой трюк с мотоциклом, который я когда-либо видел!