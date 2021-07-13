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Высокий полет: мототрюкач эффектно перепрыгнул через своего собрата

Высокий полет: мототрюкач эффектно перепрыгнул через своего собрата (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 июля 2021 09:25
Сообщество : Мото
Метки: авто   везение   видео   мото   мотоциклист   повезло   стантрайдинг   
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Мотоциклист ехал на заднем колесе и вовремя не заметил, что впереди все начали замедляться. Лишь чудом он сам не получил серьезных травм и не покалечил своего приятеля. Но получилось очень эффектно!

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Метки: авто   везение   видео   мото   мотоциклист   повезло   стантрайдинг   
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Кружок Час назад
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Fat Lynx 51 минуту назад
АЙ Е-БА-НЬ-КО! Аплодирую стоя не только я, но мр.Дарвин.
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