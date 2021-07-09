Последний из американских «Кайзеров»: почему большая и красивая машина была невостребованной в США

В этой публикации я не буду сильно углубляться в историю, скажу лишь, что основанная в 1945 году Генри Кайзером и Джозефом Фрейзером автомобильная компания была первой на американском рынке, начавшей выпуск машин с кузовом понтонной формы. И первой в мире, кто выпускал такие кузова массово, опередив в этом плане советскую «Победу» всего на несколько месяцев.