Последний из американских «Кайзеров»: почему большая и красивая машина была невостребованной в США

336
18
1
Этот шикарный Kaiser Special стал одним из последних, выпущенных в США автомобилей Kaiser Motors, первопроходца среди американских кузовов понтонной формы. Красивая внешне машина технически была очень посредственной, поэтому успех её был недолгим. Впрочем, обо всем по порядку.
В этой публикации я не буду сильно углубляться в историю, скажу лишь, что основанная в 1945 году Генри Кайзером и Джозефом Фрейзером автомобильная компания была первой на американском рынке, начавшей выпуск машин с кузовом понтонной формы. И первой в мире, кто выпускал такие кузова массово, опередив в этом плане советскую «Победу» всего на несколько месяцев.
Кстати, довольно распространенное мнение о «Победе» как самом первом в мире массовом «понтоне» отчасти можно связать с малой известностью «Кайзера», ведь компания Kaiser Motors просуществовала всего 9 лет, а продукция её аргентинской «дочки» поставлялась лишь в несколько латиноамериканских стран.
Что же представлял собой роскошный седан американской сборки последних месяцев выпуска, сохранившийся, можно сказать, в эталонном виде. Это не «капсула времени» и не гаражная находка, тем не менее, машина более полувека провела в собрании одного коллекционера. До этого она исправно отъездила 15 лет. На одометре около 40 тыс. миль, пробег, похоже, честный.
По сути, Special был рестайлингом Kaiser Manhattan 1953 года, а по технике своими корнями он вообще уходит к первым версиям 1946 года.
Кайзер был полноразмерным «фулл-сайзом» длинной 5168 мм, шириной 1855 мм. Плавные линии кузова и обилие хромированных молдингов и накладок сложной формы визуально удлиняют кузов.
Кстати о сложных формах, взгляните на ветровое стекло. Такое же сужение по центру есть и сзади, только тут еще и стекло из трёх частей. Вот умели же делать красиво, почему нынешний автомобильный дизайн такой унылый и однообразный?
Объем багажника в литрах мне неизвестен, но он огромный просто до неприличия. Как по мне, то лучше бы за счет него увеличили пространство салона.
Впрочем, четыре человека на этих двух диванах чувствуют себя очень комфортно. Пассажиры заднего ряда коленками до спинки переднего дивана не достают. К их удобству была пепельница и прикуриватель.
Передний ряд, вообще без комментариев. Торпедо с мягким верхом выполнена в самолётной стилистике, есть радио с функцией фиксированных настроек (начало пятидесятых, на минуточку) и электромеханические часы.
Под капотом мы увидим рядный нижнеклапанный мотор объемом 3.7 литра. Все его шесть цилиндров выдавали мощность в 100 л.с. Коробка передач Borg-Warner, механическая с тремя скоростями, тормоза барабанные никаких усилителей еще нет. Электрооборудование на 6 вольт. Как я уже говорил, технически машина застряла в 1946 году.
Двигатель был слабым местом этой очень недешевого седана.
Двигатель был слабым местом этой очень недешевого седана.
Дело в том, что в начале 50-х конкуренты, типа Cadillac 62 серии комплектовались верхнеклапанными V8, а по цене эти машины не сильно отличались, поэтому спрос на Кайзеры исчез почти полностью. В 1955 году их производство в США прекратилось.
В то же время машина оказалась успешной в Аргентине, где её выпускали под названием Carabella с 1955 года до середины шестидесятых. Там как раз нетребовательный к качеству бензина и масла мотор был очень актуален.
Время от времени уцелевшие экземпляры выставляют на продажу, цены начинаются от $20 тыс. за комплектные, и способные завестись и сдвинуться с места машины.
Источник:
Ссылки по теме:
- Автомобили, официально признанные частью истории США
- Самые необычные автомобили, которые снимались в советских фильмах
- «Крыло чайки» и «баттерфляй»: необычные конструкции автомобильных дверей
- Автомобили, в которых сложно распознать родственников
- Придумано американцами: 7 идей, которые изменили автопром
Метки: авто автомир автомобили
19
Понравилось19
Новости партнёров