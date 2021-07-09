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Последний из американских «Кайзеров»: почему большая и красивая машина была невостребованной в США

Последний из американских «Кайзеров»: почему большая и красивая машина была невостребованной в США (18 фото + 1 видео)

Автор:
09 июля 2021 08:37
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   
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Этот шикарный Kaiser Special стал одним из последних, выпущенных в США автомобилей Kaiser Motors, первопроходца среди американских кузовов понтонной формы. Красивая внешне машина технически была очень посредственной, поэтому успех её был недолгим. Впрочем, обо всем по порядку.

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Метки: авто   автомир   автомобили   
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Дмитрий Эквадор Лоха 11 минут назад
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