УАЗ не перестает удивлять: двигатель взорвался, даже не пройдя обкатку

О "высоком" качестве лакокрасочного покрытия автомобилей УАЗ наслышаны все автолюбители, но очень часто случаются и механические проблемы. Причем на совершенно новых автомобилях, которые даже не успели пройти обкатку!

2021-07-07T13:45:10+03:00