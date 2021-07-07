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УАЗ не перестает удивлять: двигатель взорвался, даже не пройдя обкатку

УАЗ не перестает удивлять: двигатель взорвался, даже не пройдя обкатку (1 фото + 2 видео)

Автор:
07 июля 2021 13:45
Сообщество : Автомир
Метки: УАЗ Patriot   авто   автомир   автомобили   надёжность   отечественный автопром   поломки   уаз   
986
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О "высоком" качестве лакокрасочного покрытия автомобилей УАЗ наслышаны все автолюбители, но очень часто случаются и механические проблемы. Причем на совершенно новых автомобилях, которые даже не успели пройти обкатку!

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Метки: УАЗ Patriot   авто   автомир   автомобили   надёжность   отечественный автопром   поломки   уаз   
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14  комментариев
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1k
Василий 41 минуту назад
пока будет спрос на говно, говно будут выпускать.
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995
rgubaev 11 минут назад
Загорелась масленка, мотор стучит как кузнечный молот, но мы, сцуко, видео снимаем. Поколение тиктокеров... Идиоты...
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4k
NeDron 17 минут назад
Да на самом старте УАЗ себя с самой лучшей стороны показал.
Ссылка youtu.be
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1k
Moon24 Полчаса назад
Ничего удивительного
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749
vandergur 48 минут назад
п.....ц
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3k
Dmitry_61rus 49 минут назад
А может так было:
Ссылка www.youtube.com
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11k
Элитный тигр Час назад
Ну я уверен, что у многих автомобильных фирм подобных косяков полно, просто они не пишут про это. Я понял бы шум, если бы разваливались движки у каждого третьего УАЗа. У меня пара соседей по гаражу всю жизнь на УАЗах гоняют, никогда таких историй не слыхали. Движок какой, ничего не сказано, да и как покупатель обкатку проходил - еще хз, может гонял под 200...
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9k
Атеист 2 часа назад
Не защищаю ни УАЗ, ни нового владельца, но! неизвестно в каком стиле водитель ехал.. может крутил до отсечки и ехал так, да и исключать брак нельзя. Какой-нибудь рабочий не уследил на этапе отливки детали и все. Любая техника может сломаться в любой момент. Вон вам.. недавно в ленте на сайте новость про сгоревшую феррари :) а это вам совсем разный класс авто и их стоимость, не помогло.. Теслы горят, ломаются. Надеюсь владельцу починят и дадут плюшек для радости.
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913
Евгений 2 часа назад
Что тут скажешь..... Такие движки на конвейер поступают. Это проблема завода который эти двигатели делает.... Ну а репутация УАЗ-а в очередной раз пробила дно.....
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55k
pynh 2 часа назад
А на скольких не взорвался? Сколько уазов спокойно ездят и не ипут голову? А как рейнджроверы новые ломаются?
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