УАЗ не перестает удивлять: двигатель взорвался, даже не пройдя обкатку

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О "высоком" качестве лакокрасочного покрытия автомобилей УАЗ наслышаны все автолюбители, но очень часто случаются и механические проблемы. Причем на совершенно новых автомобилях, которые даже не успели пройти обкатку!
Хороший стук всегда наружу вылезет!
Авторский пост
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