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Такой разный гелендваген

Такой разный гелендваген (19 фото)

Автор:
01 июля 2021 17:22
Метки: 4х4   внедорожники   гелендваген   
962
19
Просто g-classe. Такой, какой он и должен быть.
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Метки: 4х4   внедорожники   гелендваген   
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9  комментариев
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8k
Lev Asriev 3 часа назад
Теперь я понял, у кого немцы дизайн слизали!
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988
2die4 Час назад
У Land Rover кстати тоже схожая ситуация...
На фото - Land Rover "Perentie 6WD", это патрульный автомобиль австралийской армии и погранцов
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
Недавно обзор (сравнение) смотрел, типа они все таки Дескавери старым уступают очень серьезно. А вот новые десы- куета...
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−147
Владимир 2 часа назад
современные гелики, это совершенство доведенное до абсурда
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7k
Ysik 3 часа назад
Как любят шутить немцы: "Гелендваген в Германии покупают арабы и русские, местные не любят машины в которых ездит охрана". Да и у нас эта машина либо для пантов либо для пантов охраны. Но видимо есть нормальные версии "гелика", жаль до них никому нет дела.
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11k
Lynx 3 часа назад
В третий раз спрашиваю, ибо внятного ответа не было. Есть отличия в пропорциях г63 нынешнего и тогдашнего?
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