Такой разный гелендваген

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Просто g-classe. Такой, какой он и должен быть.
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Метки: 4х4 внедорожники гелендваген
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На фото - Land Rover "Perentie 6WD", это патрульный автомобиль австралийской армии и погранцов
цитато с педивики, дорогой ты наш грамотей-геликовод...
Хороший пОнт дороже денег!
В южной Германии полно списаных из Бундесвера геликов, все зелёные как купорос, их тут крестьяне уважают, в лесах часто встречаются