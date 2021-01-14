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АвтоВАЗ показал, как будет выглядеть новое поколение автомобилей Lada Niva

АвтоВАЗ показал, как будет выглядеть новое поколение автомобилей Lada Niva (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2021 15:45
Сообщество : Автомир
Метки: внедорожник   дизайн   нива   новое поколение   пресс-конференция   
1842
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Полностью обновленная "Нива" выйдет с конвейера в 2024 году. Самое интересное, что глава компании Dacia-Lada Дени Левот сообщил, что Niva останется отдельным суббрендом, который станет глобальным.

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Метки: внедорожник   дизайн   нива   новое поколение   пресс-конференция   
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28  комментариев
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3k
Денис Колосов Час назад
Ну я надеюсь двигатель они без изменений оставят-)) все те же 83 лс-)) Сарказм если что. Нива классная машина для бездорожья, но ужасная для всего остального
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2k
Феликс Дзержинский 21 минуту назад
АвтоВАЗ показал, как будет выглядеть новое поколение автомобилей Lada Niva
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7k
Barachek_Obachek Полчаса назад
Пока другие обновляются каждый год автоВАЗ планирует на 4 года вперёд. Через 4 года пора что-нибудь новое изобретать
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65k
Пётровыч Полчаса назад
Что там с Ё-мобилем то?
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−13
Hffggfdff Полчаса назад
Туземная копия рено. Тьфу
Нива была собственной русской разработкой. Первый в мире комфортабельный внедорожник-малолитражка. С несущим кузовом и честным 4x4 с блокировками и понижайкой
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Комментарий удален
−5
215
Евгений Суслов 36 минут назад
Откровенно говоря ни х... и не показали
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12k
Toxictofa Евгений Суслов Полчаса назад
Ну как ни..я? А природа красивая)
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10k
wilddewill 46 минут назад
А что это за новый бренд "дача-лада"? Просто интересно?))
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13k
vikklu 48 минут назад
Будет. Будет... Будет?
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−4
RUSOFOB800LVL 49 минут назад
Реклама для тупых вата патриотов, типа старая нива как то связана с новой, а не че что автотаз это уже рено, и аборигеном не нужен свой автопром, пусть покупают иностранное
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7k
Barachek_Obachek RUSOFOB800LVL Полчаса назад
Писдуй свой ЗАЗ поднимай, нехрен на чужие разработки заглядываться
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34k
dima423 59 минут назад
лет через 20))
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816
Обратная сторона Луны Час назад
Картинки это хорошо. Но это будет обычный перелицованный дастер. Хотя в нынешнем мире глобальная платформа это данность.
Кстати, вопрос.

Бренд "нива" принадлежит сп "шеви - нива" концерна GM. Из-за этого, кстати, старую ниву переименовали в лада 4 4. Права на торговую марку выкупили?
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26k
Snork Snorkoff Обратная сторона Луны 43 минуты назад
Всё выкупили, и бренд и шевиниву с потрохами, будет на главном конвейере выпускаться.
Всё выкупили, и бренд и шевиниву с потрохами, будет на главном конвейере выпускаться.
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816
Обратная сторона Луны Snork Snorkoff 42 минуты назад
понятненько
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27k
winergy2012 Час назад
Автор,самому не западло картинки постить.Что ни пост,то рисунки.
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3k
TirAn Час назад
хз.... Не верю... но посмотрим...
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5k
Максус Час назад
вангую,с конвеера по-любому сойдёт очередной кусок говна
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34k
parallax Час назад
Интересно, зачем ВАЗу это надо? Обычно автоконцерны не показывают свои новинки до их выхода на рынок.
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27k
winergy2012 EL Kalmaro Час назад
И мост в Крым.
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816
Обратная сторона Луны parallax 53 минуты назад
Концепты это не новинка.
Они имеют разные цели - подогреть интерес, пощупать почву, просто напомнить о себе, показать технический уровень. Да мало ещё что... Не все доходит до конвейера, не все и предполагается запускать.

К примеру концепт хэ-рея сильно отличается от серийной
Концепты это не новинка. Они имеют разные цели - подогреть интерес, пощупать почву, просто напомнить о себе, показать технический уровень. Да мало ещё что... Не все доходит до конвейера, не все и предполагается запускать. К примеру концепт хэ-рея сильно отличается от серийной
Концепты это не новинка. Они имеют разные цели - подогреть интерес, пощупать почву, просто напомнить о себе, показать технический уровень. Да мало ещё что... Не все доходит до конвейера, не все и предполагается запускать. К примеру концепт хэ-рея сильно отличается от серийной
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10k
Яромиръ EL Kalmaro 46 минут назад
.....дебил-навальнёнок, они уже встают на боевое дежурство и ссутся генералы НАТО
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7k
Barachek_Obachek Обратная сторона Луны 23 минуты назад
Меня так-же раздуло когда зуб болел. Родили они кстати х-рей в сильно урезанном варианте
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12k
Toxictofa Яромиръ 21 минуту назад
Генералы НАТО смеются.
Потому что половина семей чиновников живет и учится в тех самых странах НАТО.
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1k
alex5450 Час назад
На видео скетчи изображающие Lada Vision начинаются с 48 секунды.
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