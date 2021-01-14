АвтоВАЗ показал, как будет выглядеть новое поколение автомобилей Lada Niva

Полностью обновленная "Нива" выйдет с конвейера в 2024 году. Самое интересное, что глава компании Dacia-Lada Дени Левот сообщил, что Niva останется отдельным суббрендом, который станет глобальным.
Полностью обновленное поколение внедорожников Lada Niva появится в 2024 году, работа над этим уже ведется, сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа".
Во время пресс-конференции группы Renault, в которую входит "АвтоВАЗ", были озвучены некоторые подробности о производстве российского внедорожника. Но сенсацией, если так можно выразиться, стал короткий ролик, в котором показана отрисовка дизайна новой модели.
Источник:
Как отмечает издание "Пятое колесо", в новом дизайне внедорожник смотрится куда привлекательней, чем первый концепт Lada 4x4 Vision. Хотя бы тем, что в нем сохранилось гораздо больше узнаваемых "фамильных" черт легендарного внедорожника.
Ранее уже было известно, что новая "Нива" будет выпускаться на базе "Дастера", однако сегодня представители компании Dacia-Lada сообщили, что внедорожник будет представлен в двух вариантах - стандартном и удлиненном, однако речь не идет о том, что автомобиль будет 3-х или 5-ти дверным (как его предшественница Niva Legend).
Внедорожник на шасси CMF-B будет только 5-дверным, но с различной длиной заднего свеса. На первом официальном эскизе представлена "короткая" модификация.
Еще одну важную деталь озвучил глава компании Dacia-Lada Дени Левот: Niva стала отдельным суббрендом, который будет глобальным и вернется на зарубежные рынки.
Источник:
- Для переживших 2020-й уже выпустили медали
- Дизайнер создала идеальные платья для самоизоляции
- Прикольные рекламные билборды, которые вы точно запомните!
- Ресторан в Бангкоке украсили искусственными фонтанами пива
- 17 странных дизайнов ванных комнат и туалетов
Понравилось23
Нива была собственной русской разработкой. Первый в мире комфортабельный внедорожник-малолитражка. С несущим кузовом и честным 4x4 с блокировками и понижайкой
Кстати, вопрос.
Бренд "нива" принадлежит сп "шеви - нива" концерна GM. Из-за этого, кстати, старую ниву переименовали в лада 4 4. Права на торговую марку выкупили?
Они имеют разные цели - подогреть интерес, пощупать почву, просто напомнить о себе, показать технический уровень. Да мало ещё что... Не все доходит до конвейера, не все и предполагается запускать.
К примеру концепт хэ-рея сильно отличается от серийной
Потому что половина семей чиновников живет и учится в тех самых странах НАТО.