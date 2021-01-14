АвтоВАЗ показал, как будет выглядеть новое поколение автомобилей Lada Niva

Полностью обновленное поколение внедорожников Lada Niva появится в 2024 году, работа над этим уже ведется, сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа".

Во время пресс-конференции группы Renault, в которую входит "АвтоВАЗ", были озвучены некоторые подробности о производстве российского внедорожника. Но сенсацией, если так можно выразиться, стал короткий ролик, в котором показана отрисовка дизайна новой модели.