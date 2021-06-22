Очень редкий McLaren и другие суперкары уничтожены на Филиппинах

Одновременное уничтожение контрабандных автотранспортных средств общей стоимостью 1,2 млн долларов сняли на видео. Среди них был редчайший McLaren 620R, выпущенный тиражом 350 штук. Экскаватором также раздавили Bentley Continental Flying Spur, Hyundai Genesis, Lotus Elise, Mercedes-Benz SLK, Porsche 911 и Toyota Camry Solara. Без привлечения прессы в тот же день были уничтожены 14 внедорожников Mitsubishi, которые также ввезли на территорию страны незаконно. Транспортные средства были отправлены в страну различными получателями и изъяты в период с 2018 по 2020 годы.