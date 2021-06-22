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Очень редкий McLaren и другие суперкары уничтожены на Филиппинах

Очень редкий McLaren и другие суперкары уничтожены на Филиппинах (7 фото + 1 видео)

Автор:
22 июня 2021 13:37
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомобили   контрабанда   конфискация   спорткары   суперкары   филиппины   
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У таможенного бюро на Филиппинах нет другого выбора, кроме как уничтожить незаконное имущество. Даже если это McLaren 620R. Печальная участь ожидает все автомобили незаконно ввезенные в страну.

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Метки: авто   автомобили   контрабанда   конфискация   спорткары   суперкары   филиппины   
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6  комментариев
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8k
kaboza Полчаса назад
млять кровь из глаз, продали с аукциона, деньги детям...какие грибы там на филипинах курят..
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5k
Станислав 37 минут назад
А почему не взять на нужды государства? Отдали бы какому-нибудь отряду полиции ,чтобы за гонщиками гонялись.
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5k
ValdemarNaftulievich 47 минут назад
один вопрос - на х.я?
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764
Glassy 47 минут назад
Признавайтесь у кого все сжалось внутри?
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6k
ваня панкин Час назад
изуверы... а пополнить бюджет страны такими лайбами слабо...
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