Водитель «Мазды» повернул не дождавшись стрелки и устроил ДТП

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В Ясенево на Юго-Западе столицы водитель «Мазды» вслед за водителем кроссовера «Ауди» решил повернуть налево с правой полосы, не дождавшись стрелки.
Авторский пост
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Метки: mazda аварии авто авто аварии видео дтп на красный
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