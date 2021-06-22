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Водитель «Мазды» повернул не дождавшись стрелки и устроил ДТП

Водитель «Мазды» повернул не дождавшись стрелки и устроил ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 июня 2021 12:36
Сообщество : Аварии
Метки: mazda   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   
773
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В Ясенево на Юго-Западе столицы водитель «Мазды» вслед за водителем кроссовера «Ауди» решил повернуть налево с правой полосы, не дождавшись стрелки.

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Метки: mazda   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   
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4  комментария
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11k
Вася 2 часа назад
торопыги йопаные. отпинайте их по яйцам
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7k
Doctor_Lector 53 минуты назад
Знакомое место. Раньше налево можно было с 2-х полос, уже года 2 как только с левой, но стрелка короткая. Такие торопыги со второго ряда не редкость. Пешеходам реально повезло.
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
Если диарея застала врасплох, раскуячь чужую тачку!
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8k
Alex Djeff Час назад
Животные, бл*дь...
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Johnny

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