FISHKINET
Сообщество Аварии 4480 постов • 464 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Отличное выступление: водитель избегал наезда на пешехода и перевернулся

Отличное выступление: водитель избегал наезда на пешехода и перевернулся (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 июня 2021 12:58
Сообщество : Аварии
Метки: volkswagen   аварии   авто   авто аварии   дтп   пешеходный переход   
380
1
1
В Харькове на проспекте Тракторостроителей водитель Volkswagen едва не сбил девушку на пешехлдном ппереходе, а затем улетел на обочину иперевернулся на крышу.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: volkswagen   аварии   авто   авто аварии   дтп   пешеходный переход   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Николай 2 часа назад
-1 водятел. Повезло, что девчуля шустрая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Sabay Полчаса назад
В жопе огонь, в глазах ужас. Уевый истребитель.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Ntvl 38 минут назад
н.и.х.у.я не жалко дебила за рулем. от слова совсем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Equilibrium 45 минут назад
а что за модель ведра на колесах? Не тормозит нормально, не поворачивает, дык еще и перевернулась?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Matrosskin Час назад
Молодец пешеход, есть ещё здравые люди - не поленилась смотреть по сторонам во время перехода. На ПДД надейся а сам не плошай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Hallo FreeSpace Час назад
чего он там избегал ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Борис Карабанов Час назад
Всё-таки интересен ход мыслей таких водителей.
ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ:
- Смотри, там впереди чётко обозначенный пешеходный переход!
ЭГО:
- И чё?
ЗС:
- Ну, как "чё"? ПДД требуют снизить скорость и повысить внимание, т.к. нужно пропустить потенциального пешехода.
Э:
- И чё?
ЗС:
- Тормозить надо! Тормози!
Э:
- Зачем?
ЗС:
- Да пошёл ты. Я молчу.
Э:
- Вот, и молчи, не мешай!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Albert GER Час назад
Судя по видео, он не избегал, а давил. На двухрядке вылез далеко на встречку в её сторону... но однако плохой охотник. Бывшую увидел???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 2 часа назад
Мозгов нет, зато остатки совести есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
alexis 2 часа назад
Совсем разучились в управляемый занос входить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Oclean X Pro Elite: бесшумная электрическая зубная щетка за 59,99 долларов Oclean X Pro Elite: бесшумная электрическая зубная щетка за 59,99 долларов Мать встала на защиту! Наезд на нетрезвого молодого человека в Коми Мать встала на защиту! Наезд на нетрезвого молодого человека в Коми Сестра не уследила: в Коми пятилетний мальчик попал в больницу с серьезными травмами Сестра не уследила: в Коми пятилетний мальчик попал в больницу с серьезными травмами Авария дня. Volkswagen влетел в стоящую «ГАЗель» Авария дня. Volkswagen влетел в стоящую «ГАЗель» Многотонная автоцистерна: в Волгограде КамАЗ сбил 17-летнюю девушку Многотонная автоцистерна: в Волгограде КамАЗ сбил 17-летнюю девушку Неудачная попытка перебежать дорогу на красный свет Неудачная попытка перебежать дорогу на красный свет
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1768300



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Аппарат ИВЛ и искусственная кома: что известно сейчас о состоянии певицы МакSим
0
134
Аппарат ИВЛ и искусственная кома: что известно сейчас о состоянии певицы МакSим
В заросшем колтунами бедняге было трудно разглядеть собаку
0
56
В заросшем колтунами бедняге было трудно разглядеть собаку
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Белый и пушистый: Ким Кардашьян украсила свой Lamborghini Urus шерстью
1
16
Белый и пушистый: Ким Кардашьян украсила свой Lamborghini Urus шерстью
Вспомним и поздравим сэра Джеймса Пола Маккартни с Днём Рождения!
0
12
Вспомним и поздравим сэра Джеймса Пола Маккартни с Днём Рождения!
Oclean X Pro Elite: бесшумная электрическая зубная щетка за 59,99 долларов
Oclean X Pro Elite: бесшумная электрическая зубная щетка за 59,99 долларов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#фотографии#интересное#кино#девушки#сша#дтп#футбол#прикол
#интересно#история#картинки#животные#факты#приколы#прикольные#коты#шоу бизнес#природа
#Юмор#СССР#подборка#в мире#Россия#сатира#страна#мемы#коронавирус#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться