Отличное выступление: водитель избегал наезда на пешехода и перевернулся

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В Харькове на проспекте Тракторостроителей водитель Volkswagen едва не сбил девушку на пешехлдном ппереходе, а затем улетел на обочину иперевернулся на крышу.
Авторский пост
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ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ:
- Смотри, там впереди чётко обозначенный пешеходный переход!
ЭГО:
- И чё?
ЗС:
- Ну, как "чё"? ПДД требуют снизить скорость и повысить внимание, т.к. нужно пропустить потенциального пешехода.
Э:
- И чё?
ЗС:
- Тормозить надо! Тормози!
Э:
- Зачем?
ЗС:
- Да пошёл ты. Я молчу.
Э:
- Вот, и молчи, не мешай!