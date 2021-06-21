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ДТП с обгоняющим и поворачивающим в Крыму

ДТП с обгоняющим и поворачивающим в Крыму (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 июня 2021 12:30
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
585
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На автодороге Саки — Евпатория водитель ВАЗа обгонял поток машин по встречной полосе и столкнулся с поворачивающим кроссовером.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
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10  комментариев
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2k
Максим 2 часа назад
Всегда удивляли торопыги, что идут на обгон перед поворотом.
Вроде понятно, что ПДД подобное запрещает и явно в этом есть некий смысл... но найдётся убогий, который посчитает, что правила не для него.
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17k
fanatik115 Полчаса назад
на этом ВАЗовском гавне итак опасно ездить, а этот дебил ещё и топит... совсем не жалко аутиста.
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21k
Inter Полчаса назад
чисто приколоться, а белая мазда начала маневр через сплошную
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23
Лео Рева 2 часа назад
Людям настроение испортил.
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46k
Albert GER 2 часа назад
Когда люди привыкли ездить по разбитому, а попадают на хорошую дорогу получается трэш первое время. Ничего не стукает, крылья машут тихо. Но проблема - скорость недооценивают, тормозов на металлоломе нет. Такая проблема была в гдре сразу после воссоединения. Надо несколько лет
И кропотливая работа государства и страховых. В Германии подняли налог в несколько раз на старые машины, чтоб шрот с дорог убрать и страховые цены взвинтили на гдровских землях, чтоб аккуратнее ездили. Сейчас там вроде даже дешевле стало чем в Баварии.
Научились ездить и свалили оттуда.
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