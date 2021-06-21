ДТП с обгоняющим и поворачивающим в Крыму

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На автодороге Саки — Евпатория водитель ВАЗа обгонял поток машин по встречной полосе и столкнулся с поворачивающим кроссовером.
Авторский пост
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Вроде понятно, что ПДД подобное запрещает и явно в этом есть некий смысл... но найдётся убогий, который посчитает, что правила не для него.
И кропотливая работа государства и страховых. В Германии подняли налог в несколько раз на старые машины, чтоб шрот с дорог убрать и страховые цены взвинтили на гдровских землях, чтоб аккуратнее ездили. Сейчас там вроде даже дешевле стало чем в Баварии.
Научились ездить и свалили оттуда.
А это от дорожного покрытия ну никак не зависит
я за превышение и не писал.)